Así es el Bodo, cuál es la figura y más detalles del equipo que eliminó al Inter en la Champions

El Bodo/Glimt sigue adelante con su cuento de hadas. Este martes eliminó a un gigante de Europa, el vicecampeón continental: Inter de Milán, en la propia capital lombarda y se clasificó para octavos de final de la Champions League.

Para delirio de los más de tres mil hinchas que llegaron desde Noruega, el Bodo/Glimt ganó en el mítico Giuseppe Meazza por 1-2 en el partido de vuelta de los 'play-offs' para octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada.

Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen, a los 72', anotaron los tantos del Bodo/Glimt, una de las revelaciones del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el 'nerazzurro' a los 76 minutos.

Bodo eliminó al Inter de Milán de la Champions League. AFP

Así es el Bodo, equipo que eliminó al Inter de Milán en la Champions League

Es un modesto equipo de la ciudad de Bodo ubicado en la provincia de Nordland, al norte de Noruega y se sitúa por encima del Círculo Polar Ártico. Dicho club fue fundado el 19 de septiembre de 1916 y ha sido cuatro veces campeón del fútbol local, tras ganar en las campañas 2020, 2021, 2023 y 2024. No ha ganado un título internacional, pero en las últimas temporadas ha sido una de las gratas revelaciones en el balompié del 'viejo continente'. El año anterior fue semifinalista de la Uefa Europa League.



Grandes gestas en la actual Champions League

En el presente campeonato, el Bodo tuvo grandes victorias. Además de haber derrotado al Inter de Milán en la serie de los 'play-offs', logró vencer al Manchester City y al Atlético de Madrid. Así que el Glimt, que significa destello espera continuar resplandeciendo en el máximo torneo de clubes de Europa.



Como curiosidad, el Estadio Aspmyra es de césped artificial y esto se debe a las temperaturas extremas del Ártico que oscilan hasta -15 grados, además de que la nieve y la falta de luz solar hacen imposible mantener césped natural.

Kasper Høgh, figura del Bodo. AFP

Publicidad

¿Quién es la figura del Bodo?

Es Kasper Høgh, de 25 años, ha brillado con el elenco nórdico al gestar triunfos memorables, marcando goles determinantes. Le anotó doblete al Manchester City el 20 de enero de 2026, un tanto al Atlético de Madrid en el triunfo 1-2 del Bodo en el Metropolitano, el 28 de enero, y fue gran figura en la serie contra el Inter de Milán, al registrar un gol y dos asistencias en el triunfo 3-1 en casa.

"Para nosotros ha sido increíble. Sabíamos que sería muy difícil contra el Inter, que es un equipo muy fuerte y jugó la final la temporada pasada", dijo Hauge, una de las figuras del Bodo/Glimt. "Tengo fe en este proyecto y lo estamos demostrando en la Champions League".



¿Qué equipo será el rival del Bodo en la siguiente ronda de la Liga de Campeones?

Ahora continuará su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, donde milita Luis Javier Suárez, según le depare el sorteo del viernes.

Publicidad

- Resistir y esperar -

Un gol de Jens Petter Hauge tras una horrenda falla del defensa suizo Manuel Akanji en la salida del Inter, a los 58 minutos, acabó con las ilusiones del vicecampeón de Europa de dar vuelta a la derrota 3-1 sufrida en la ida.

Akanji intentó ceder al portero interista, el también suizo Yann Sommer, pero erró y le dejó el balón servido a la entrada del área a Ole Didrik Blomberg.

El atacante noruego remató, Sommer rechazó y Hauge, con el arco libre silenció el San Siro. Fue su sexto gol en diez partidos en el torneo. Hasta entonces el partido había sido un monólogo.

Publicidad

Desde el inicio mismo del encuentro el Inter salió en busca de la remontada de forma desordenada y cargó de centros el área noruega, pero entre el portero ruso Nikita Haikin y, en especial, el espigado defensa central Odin Bjørtuft se encargaron de abortar cualquier intento local.

El Inter extrañó en demasía a su capitán y goleador, el lesionado atacante argentino Lautaro Martínez, que sufrió una distensión en el soleo de la pierna izquierda en la ida y tiene para al menos tres semanas de baja.

Publicidad

No tuvo a nadie que finalizara las jugadas o que pescara algún balón suelto en la infinidad de centros que tiró.

"Lo más difícil hoy era abrir el marcador y no lo logramos. Solo podemos felicitarlos; nos ganaron dos veces, así que merecieron pasar", dijo el volante interista, Nicolo Barella.

"Claro que estamos decepcionados; queremos luchar en todos los frentes y lo hicimos lo mejor que pudimos, pero fueron mejores que nosotros", agregó.

- Golpe de 'nocaut' -

Publicidad

Con el vicecampeón de Europa tambaleándose tras la apertura del Bodo/Glimt, catorce minutos después llegó el golpe de nocaut.

El talentoso '10' del equipo noruego, Hakon Evjen, culminó un perfecto contragolpe que agarró a la defensa local desarmada y con un remate cruzado desde la entrada del área mayor dejó sin asunto a un indefenso Sommer.

Publicidad

El defensa 'nerazzurro' Bastoni descontó cuatro minutos después, pero su gol solo valió para maquillar el resultado.

