Detalles del nuevo hotel de la Selección Colombia; todo para el bienestar de las figuras

Este martes, la ciudad de Barranquilla fue epicentro de un importante avance en cuanto al bienestar de las figuras de la Selección Colombia. La federación 'cafetera' dio a conocer al mundo futbolístico el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de las distintas categorías de nuestro fútbol. Dicho magno evento estuvo precedido de grandes figuras, liderada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el máximo mandatario de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y por supuesto, Ramón Jesurún, de la FCF.

Este centro ubicado en Alameda del Río le brindará no sólo a los jugadores de la Selección Colombia de mayores todas las posibilidades en cuanto a preparación y rendimiento, sino que a su vez será un lugar donde podrán tener más privacidad en cuanto al aprovechamiento del tiempo libre y compartir entre todo el plantel.

"Por calendario, por disponibilidad de hoteles, por distancia, porque hay veces que no encontramos a veces dónde preparar nuestras selecciones, y tener la posibilidad de nuestras selecciones alojadas en el mismo sitio que entrenamos, digamos, que nos va a permitir tenerlas por mayor tiempo de concentración; lo cual equivale a una mejor preparación y la posibilidad que vayan a entrenar por la mañana y por la tarde, que han gimnasio por la mañana y entrenen por la tarde; el tema de charlas, que tengan espacios destinados al aprovechamiento del espacio libre. Al final, eso tiene que tener un impacto en los resultados y que los jugadores se vayan mejor preparados para los campeonatos", expresó Iván Novella, gerente de la Selección Colombia, en charla con los medios en la capital del Atlántico.

Novella agregó que "la idea (con este centro) es un poco que el jugador esté aquí tranquilo, con todas las comodidades, con privacidad. El técnico, el preparador físico que tienen que estar pendientes de muchos temas no tienen que estar sino a lo que vinieron".



¡LA NUEVA SEDE DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL! 🇨🇴



Así lucen las nuevas instalaciones del hotel en Barranquilla, que alojará a las Selecciones y que será presentada bajo la presencia de Gianni Infantino y Alejandro Domínguez.



📽: Carlos Toncel#FutboleroGol pic.twitter.com/OWE8iF02YN — Gol Caracol (@GolCaracol) February 24, 2026

Más detalles; un sitio con mayor privacidad

"Digamos que a nivel de la Selección mayores tener un espacio con mayor privacidad, en donde el jugador tenga otros escenarios donde compartir. Cuando está mucho tiempo en el hotel no tiene, como digamos, ese espacio para compartir entre ellos y se tienen que hacer en las habitaciones, en el comedor; en espacios destinados con horarios específicos. Tener aquí este espacio donde van a tener salas de juegos, salas de masajes, poder ir al gimnasio en las mañanas, les va permitir tener una mejor convivencia y preparación. Obviamente, tenemos que encontrar el espacio que a nosotros nos gusta y los jugadores les gusta, que es tener ese contacto con el público, pero eso seguramente lo podemos organizar para que la Selección siga teniendo ese contacto con el público, pero que tenga una mejor preparación desde la privacidad".



Tuvo el aval de Néstor Lorenzo y de los otros técnicos de las categorías juveniles

"No sólo el profe Lorenzo, sino que en todo esto tuvimos en cuenta al todo el cuerpo técnico, al preparador físico, al médico, al psicólogo, a los demás técnicos de las demás categorías. A todos le presentamos el proyecto, sobre la maqueta si hicieron modificaciones. Estaba pensado originalmente en un hotel de un solo piso y luego llegamos a la idea de que fuera un segundo piso para que el jugador juvenil tenga el aspiracional de llegar a un segundo piso. Esto no fue la idea de una sola persona sino que fue construido por un gran grupo de trabajo".