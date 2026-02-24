Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Detalles del nuevo hotel de la Selección Colombia; todo para el bienestar de las figuras

Detalles del nuevo hotel de la Selección Colombia; todo para el bienestar de las figuras

Barranquilla estuvo llena de estrellas, entre ellas Gianni Infantino, que propiciaron la apertura de puertas del nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.
Sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.
X de @FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad