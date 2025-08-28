Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / No paran los robos en el ciclismo: otro equipo fue víctima en carrera europea

No paran los robos en el ciclismo: otro equipo fue víctima en carrera europea

Este jueves, en Francia, una escuadra del World Tour confirmó que sufrió el robo de 20 bicicletas, horas antes de competir. Lo curioso es que después ganaron la etapa.