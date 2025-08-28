No paran los robos en el ciclismo: otro equipo fue víctima en carrera europea

Si bien las emociones del ciclismo están enfocadas en la Vuelta a España, este jueves hubo noticia desde Francia por el robo de 20 bicicletas a un equipo del World Tour. Este ya es el tercer suceso reciente de esta magnitud, tras el Cofidis en el Tour de Francia y el Visma Lease a Bike en la 'ronda ibérica'. Ahora la víctima fue el Total Energies, en el Tour du Poitou-Charentes.

"El Team TotalEnergies fue víctima anoche del robo de 20 bicicletas en el marco del Tour Poitou-Charentes. A pesar de este incidente, el equipo tomará la salida en la contrarreloj de hoy", se lee en la historia del conjunto belga en la red social Instagram.

Historia del Total Energies. Historia del Total Energies.

Según el portal español 'Marca', las perdidas rondan los 250 mil dólares. Lo curioso es que horas más tarde, el equipo se llevó el triunfo en la contrarreloj de la tercera etapa a través del pedalista Samuel Lebroux, quien no conforme con eso se convirtió en el nuevo líder de la carrera con 20 segundos de ventaja sobre Dorian Godon, ciclista del Decathlon AG2R La Mondiale que en la próxima temporada se unirá al INEOS Grenadiers.

La competencia finalizará este viernes 29 de agosto con un recorrido de 186 kilómetros entre La Rochefoucauld y Poitiers. ¿Logrará el título el Total Energies con Lebroux?