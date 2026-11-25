Después de la renovación el colombiano Egan Bernal, el Netcompany Ineos anunció la prolongación de contrato de otros 7 corredores, entre ellos la del español Òscar Rodríguez.

La noticia de la continuidad de Bernal en la escuadra para 2027 tuvo gran resonancia no solamente en territorio 'cafetero', sino también a nivel internacional, como quiera que se tienen nuevas expectativas con una temporada de protagonismo.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 10 del Tour de Francia 2026 Getty Images

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Los ciclistas que continúan en 2027 con el maillot del Netcompany Ineos son Óscar Rodríguez, el colombiano Brandon Rivera, Tobias Foss, Connor Swift, Kim Heiduk, Sam Watson y Axel Laurance.

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La renovación más extensa de este grupo es la de Connor Swift, que seguirá hasta finales de 2029. El excampeón británico continuará aportando experiencia tanto en las clásicas como en las carreras por etapas.



Geraint Thomas, actual director de competición del equipo, valoró estas renovaciones como una parte importante del proyecto que están construyendo:

"Cada uno de estos corredores aporta algo diferente y todos tendrán un papel importante en lo que queremos conseguir. Conocen bien el equipo y están motivados con lo que estamos construyendo juntos para la próxima temporada y las siguientes", dijo el técnico británico.

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Carlos Rodríguez tiene asegurado su futuro hasta 2029. Su renovación refuerza la presencia española en un equipo que está incorporando cada vez más corredores nacionales.

Carlos Rodríguez también amplió su vinculación con Ineos hasta finales de 2029. El ciclista granadino tenía inicialmente contrato hasta 2027, pero alcanzó un nuevo acuerdo para prolongar su continuidad dos temporadas más.