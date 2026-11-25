Juan Camilo Hernández es el hombre sensación en tierras sevillanas, pero ¿cómo no?; si solo hace unas horas fue de las principales figuras en el duelo frente a Slovan Bratislava, por Champions League, anotando un doblete que le dio importante triunfo a Real Betis.

Justo por eso. El colombiano se ha ganado ser portada de los principales diarios locales; además de estar en boca de periodistas y hasta sus propios compañeros de equipo, que lo han respaldado y elogiado por lo mostrado en el terreno de juego, el pasado martes.

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Uno de ellos, fue nadie más y nadie menos que Isco, quien habló después el triunfo 0-2 contra Slovan Bratislava, enfatizando especialmente en la actuación del goleador colombiano.

AEROLÍNEAS CUCHO... ¡QUÉ CABEZA DE HERNÁNDEZ! Tremendo salto del colombiano, para marcar de cabeza para el Betis ante Slovan Bratislava. Y en el festejo, besito a Isco...



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"Estoy muy contento por él; lo conocemos. Trabaja muchísimo, nos da muchísimo más allá de los goles y se lo merece. Es una buena señal para el equipo que estemos todos enchufados y vamos a necesitar de todos si queremos hacer un año redondo", dijo el futbolista español referente al 'Cucho' Hernández, a quien considera pieza clave en el esquema de este cuadro sevillano.



Sumado a eso, el exReal Madrid también habló de las complejidades que presentó el encuentro por las circunstancias climáticas y del desarrollo del partido en sí, que le da mucho más valor a estos nuevos tres puntos en Champions: "Estoy muy contento por la victoria. No era fácil por el frío, el campo no estaba muy bien, pero el equipo se ha adaptado".

"También es verdad que nos ha costado un poco entrar en el partido, pero bueno, los últimos quince minutos de la primera parte y ya la segunda parte entera el equipo ha estado muy bien y nos merecíamos la victoria. Nuestra mentalidad y nuestra ambición es salir a ganar cada partido y ante cualquier rival. Ahora tenemos dos partidos en casa muy bonitos contra equipos que juegan muy bien al fútbol y espero que se vea un buen espectáculo y que gane el Betis", agregó Isco.

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Con este triunfo, el conjunto sevillano llegó a las doce unidades en cinco compromisos, ubicándose en la cuarta casilla de la tabla de posiciones; quedando dentro de zonas de clasificación directa para los octavos de final en la Liga de Campeones.

¡DOBLETE DE CUCHO HERNÁNDEZ! Otra vez de cabeza, el colombiano marca por duplicado frente al Slovan Bratislava y llega a los tres tantos con Betis en esta #Champions.



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El próximo partido de Real Betis en el certamen continental será el miércoles 9 de diciembre, frente al Como de Italia. Se espera que, tanto el 'Cucho' Hernández como Nelson Deossa puedan tener protagonismo en el terreno de juego.