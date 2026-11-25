En territorio caleño se hacen delicadas denuncias respecto a unos lamentables hechos presentados el pasado miércoles en el estadio Pascual Guerrero, durante el triunfo de América por 2-1 frente a Deportivo Cali, en el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo B, por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2026.

Y es que, según lo informó a través de sus redes 'Noti Cali'; varios hinchas de la barra brava ingresaron a la tribuna de oriental, provocando peleas y hasta hiriendo a un joven, que solamente iba a ver al equipo dirigido por David González.

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Los barristas estarían implementando un método violento y de intimidación, para verificar quiénes sí llevaban la camiseta del equipo rojo y quiénes no. Evidentemente, quienes no llevaran la camisa del equipo americano, tendrían que someterse a las consecuencias por parte de estos hinchas, que, de manera sorprendente, estarían portando armas blancas en su poder.

🚨 ¡TERROR EN EL PASCUAL! BARRISTAS DEL AMÉRICA HABRÍAN INVADIDO LOS PALCOS DE ORIENTAL CON ARMAS BLANCAS



Graves hechos de violencia se habrían registrado en el estadio Pascual Guerrero, donde integrantes de una barra del América de Cali ingresaron a los palcos de la tribuna… pic.twitter.com/Qga1uCymP6 — NotiCali (@NotiCaliOficial) November 25, 2026

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"¡Terror en el Pascual! Barristas del América habrían invadido los palcos de oriental con armas blancas. Graves hechos de violencia se habrían registrado en el estadio Pascual Guerrero, donde integrantes de una barra del América ingresaron a los palcos de la tribuna oriental, desatando peleas y dejando a un joven herido. Según las denuncias, los barristas recorrían los palcos, quitándoles las camisetas a los asistentes para verificar si eran hinchas del América o del Deportivo Cali. Además, algunos presuntamente portaban armas cortopunzantes", informó el medio anteriormente mencionado.



Como se puede ver en el video que se publicó en redes; al final, los uniformados de la Policía pudieron controlar la situación, agarrando a quienes estaban provocando disturbios y problemas en la tribuno oriental del estadio Pascual Guerrero.

Sin embargo, esto no fue motivo para que los miles de hinchas americanos que asistieron al escenario deportivo salieran contentos por el triunfo en el clásico contra los 'azucareros'; que deja a los dirigidos por David González como líderes del grupo B, con tres unidades y la ventaja deportiva del punto invisible.

América y Cali se enfrentaron por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Por su parte, el Deportivo Cali quedó como tercero de la zona, con solo una unidad y una diferencia de gol de (-1). Su próximo encuentro será justamente con Atlético Bucaramanga, el próximo viernes 27 de noviembre.

Para esa misma fecha, América también saldrá a la acción visitando a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo B, en estos cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2026. Cabe destacar que, hasta este momento, ambos equipos suman cuatro unidades, pero los rojos son parcialmente líderes debido al punto invisible.