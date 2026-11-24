Tras consolidarse como una de las leyendas vivientes del deporte al conquistar su quinto Tour de Francia y su segundo título mundial, Tadej Pogacar volvió a referirse sin tapujos al flagelo del dopaje. En una entrevista concedida al medio italiano Gazzetta.it, el corredor esloveno y número uno del escalafón mundial fue contundente al asegurar que pone "la mano en el fuego" por su integridad y por la de sus compañeros de pelotón.

El debate resurgió tras los polémicos controles antidopaje nocturnos registrados durante el Tour de Francia de 2026, jornada en la que los inspectores requirieron a Jonas Vingegaard a las dos de la madrugada y al propio Pogacar a las cinco de la mañana.

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Ante los cuestionamientos sobre la credibilidad de los rendimientos actuales, el líder del equipo UAE Team Emirates remarcó que el ciclismo profesional atraviesa una era basada en la salud, la preparación rigurosa y la ética deportiva.

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"Me arriesgo por mí mismo y por la gran mayoría del grupo. Sí, pueden estar seguros, el dopaje ya no existe para la mayoría del pelotón. Se corre con el corazón y con la mentalidad adecuada. Todos sabemos que las sustancias prohibidas pueden dañar la salud. Y, al mismo tiempo, el ciclismo es un deporte y nadie quiere arriesgar su vida por él", dijo.



Para Pogacar, el nivel superlativo que se observa hoy en las grandes vueltas no responde a métodos prohibidos, sino a los avances científicos en el entrenamiento, la nutrición y el descanso.

"Por supuesto, siempre habrá alguien que intente tomar atajos... pero, en cualquier caso, he conocido a muchos ciclistas a lo largo de los años y todos aman el ciclismo, el deporte. Todos le dedican el 100% de su vida, se comprometen a llevar una dieta adecuada, a prepararse bien. Los entrenadores son buenos, se centran en la recuperación, en resumen, trabajan muy duro", agregó Pogacar.

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El quíntuple campeón de la Grande Boucle insistió en que el costo personal y profesional de hacer trampa supera por completo cualquier beneficio efímero.

"No quieren arriesgarse a perder todo esto, no merece la pena. Es una lástima. En resumen, los corredores vivimos para este deporte de la manera correcta y no tenemos ningún deseo de arruinarnos", comentó en la misma entrevista, en la que fue de frente con un tema polémico al máximo.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno, es baja en el Mundial de ciclismo 2026, tras su accidente en la Vuelta a España AFP

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Finalmente, el ciclista de 28 años argumentó que el deseo de prolongar la carrera profesional dentro de la estructura del ciclismo actúa como un poderoso freno disuasorio frente a cualquier tentación de romper las normas.

"Muchos quieren seguir vinculados al sector incluso después de retirarse, como directores deportivos, entrenadores... Si cometes un error, corres el riesgo de acabar vendiendo helados o algo parecido. No, la gran mayoría jamás haría eso", finalizó.

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Con estas palabras, la máxima estrella del ciclismo mundial envió un mensaje de tranquilidad y defensa apasionada a los aficionados, reafirmando que el pelotón actual compite con la mirada puesta en el esfuerzo puro y el respeto a la disciplina.