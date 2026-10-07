Noticia de última hora de Egan Bernal, a meses de finalización de contrato con INEOS; "inesperado"

"¿La bomba de la retirada de Egan Bernal? El último ganador del Tour de Francia del equipo INEOS estaría planteándose su futuro con solo 29 años". Ese fue el encabezado de una nota de este miércoles del sitio web especializado en ciclismo 'Cycling Up To Date', en el que se refieren a lo que viene para el destacado ciclista colombiano.

El referido medio citó al periodista Daniel Benson como fuente de la noticia, en el mismo día en el que el cundinamarqués fue confirmado como uno de los destacados del pelotón internacional que participará en el Giro de Lombardía, que se realizará el próximo sábado 10 de octubre.

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"Es una noticia inesperada para un corredor que apenas tiene 29 años y que, hasta hace poco, parecía destinado a continuar en el pelotón. La información cobra aún más relevancia debido a la situación contractual del colombiano. El acuerdo de Bernal con INEOS expira a finales de 2026", se leyó en la misma nota.

Egan Bernal retirement bombshell? INEOS' last Tour de France winner standing reportedly considering his future at just 29 https://t.co/blsEyq2Xr8 — CyclingUpToDate (@CyclingUpToDat3) October 7, 2026

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Este rumor periodístico se da justo en un año en el que el nacido en Zipaquirá participó en competencias como el Tour de Francia y el Giro de Italia, en los que terminó en el top-20 y en la casilla diez. Además de eso, para destacar que quedó subcampeón del Tour de los Alpes, en el mes de abril pasado.



Hasta ahora, ni Bernal, ni su divisa, ni tampoco algún cercano a él se han pronunciado al respecto de una posibilidad de abandonar la actividad de las bielas en un tiempo cercano.

Para apuntar que en el mes de enero de 2022, Bernal tuvo un durísimo accidente en las afueras de Bogotá cuando se encontraba entrenando y chocó contra un bus intermunicipal, que lo dejó con múltiples fracturas que obligaron operaciones en el fémur, en la zona costal, con vértebras rotas y otras complicaciones más de salud, que lo tuvieron hospitalizado durante varias semanas, con la atención de los aficionados al cliclismo en nuestro país y también a nivel internacional.

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Pese a esto, volvió a montarse en la bicicleta y regresó a la alta competencia, hecho que muchos consideraron como un verdadero milagro por la gravedad del incidente que sufrió en carretera.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 9 del Tour de Francia 2026 Getty Images