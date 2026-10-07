Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Noticia de última hora de Egan Bernal, a meses de finalización de contrato con INEOS; "inesperado"

Noticia de última hora de Egan Bernal, a meses de finalización de contrato con INEOS; "inesperado"

Egan Bernal es una de las figuras del deporte colombiano y en medios internacionales reportan de una decisión que tomaría de cara a su futuro deportivo. Acá los detalles.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de oct, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026
AFP

"¿La bomba de la retirada de Egan Bernal? El último ganador del Tour de Francia del equipo INEOS estaría planteándose su futuro con solo 29 años". Ese fue el encabezado de una nota de este miércoles del sitio web especializado en ciclismo 'Cycling Up To Date', en el que se refieren a lo que viene para el destacado ciclista colombiano.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El referido medio citó al periodista Daniel Benson como fuente de la noticia, en el mismo día en el que el cundinamarqués fue confirmado como uno de los destacados del pelotón internacional que participará en el Giro de Lombardía, que se realizará el próximo sábado 10 de octubre.

Publicidad

Últimas noticias

Nairo Quintana, ciclista colombiano, seguirá en Movistar Team para la temporada 2026
Ciclismo

Nairo Quintana y un llamado de clemencia por el ciclismo colombiano

Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Ciclismo

Nairo Quintana: “Poder culminar en Movistar, donde comencé, ha sido maravilloso”

"Es una noticia inesperada para un corredor que apenas tiene 29 años y que, hasta hace poco, parecía destinado a continuar en el pelotón. La información cobra aún más relevancia debido a la situación contractual del colombiano. El acuerdo de Bernal con INEOS expira a finales de 2026", se leyó en la misma nota.

Publicidad

Este rumor periodístico se da justo en un año en el que el nacido en Zipaquirá participó en competencias como el Tour de Francia y el Giro de Italia, en los que terminó en el top-20 y en la casilla diez. Además de eso, para destacar que quedó subcampeón del Tour de los Alpes, en el mes de abril pasado.

Hasta ahora, ni Bernal, ni su divisa, ni tampoco algún cercano a él se han pronunciado al respecto de una posibilidad de abandonar la actividad de las bielas en un tiempo cercano.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Para apuntar que en el mes de enero de 2022, Bernal tuvo un durísimo accidente en las afueras de Bogotá cuando se encontraba entrenando y chocó contra un bus intermunicipal, que lo dejó con múltiples fracturas que obligaron operaciones en el fémur, en la zona costal, con vértebras rotas y otras complicaciones más de salud, que lo tuvieron hospitalizado durante varias semanas, con la atención de los aficionados al cliclismo en nuestro país y también a nivel internacional.

Publicidad

Pese a esto, volvió a montarse en la bicicleta y regresó a la alta competencia, hecho que muchos consideraron como un verdadero milagro por la gravedad del incidente que sufrió en carretera.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 9 del Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 9 del Tour de Francia 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad