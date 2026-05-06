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Gol Caracol  / Netcompany INEOS

Netcompany INEOS

Equipo de ciclismo de Gran Bretaña.

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    Getty Images.
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    🔴 Giro de Italia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la presentación de equipos

    Del viernes 8 al domingo 31 de mayo, se corre la edición 109° del Giro de Italia, pero antes, este miércoles, se conocerán los 184 ciclistas y 23 equipos que participarán.

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    Egan Bernal y su objetivo en el Giro de Italia; "los primeros puestos de la clasificación general"

    El colombiano Egan Bernal será uno de los líderes del Netcompany Ineos para la edición 10° del Giro de Italia y por eso dejó en claro cuáles son sus metas.

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    Egan Bernal y su equipo hicieron un importante anuncio para el Giro de Italia 2026; "una nueva era"

    Este viernes 8 de mayo comienza el Giro de Italia 2026 y el equipo del colombiano Egan Bernal sorprendió con novedades determinantes. Acá todos los detalles.

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Luego de estar casi un mes por fuera de las canchas tras sufrir una lesión en su muslo derecho, una de las piezas claves del conjunto 'merengue' podría regresar para el clásico, el domingo.

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El guajiro Luis Díaz, estrenaría camiseta en el duelo de la semifinal de la Champions League contra el PSG, en el que deberán remontar para clasificar a la final del torneo.

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Paul Seixas, nueva figura del ciclismo mundial, confirmó su presencia en el Tour de Francia 2026

La oficialización de su participación en el Tour de Francia se hizo a través de un vídeo colgado en las redes sociales por su equipo, el Decathlon, y desde ya existe gran expectativa.

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De Macnelly Torres para los niños; "todos jugamos en la calle, en la arena, luchen por sus sueños"

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Carlos Cuesta hizo caso y el DT de Vasco da Gama lo felicitó; “ahí puede pasar cualquier cosa”

El entrenador de Vasco da Gama, Renato Gaucho, quien hace algunas semanas hizo una crítica a la adaptación de los futbolistas colombianos en Brasil, destacó a Carlos Cuesta, tras el 2-2 con Flamengo.

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