Gol Caracol Netcompany INEOS
Netcompany INEOS
Equipo de ciclismo de Gran Bretaña.
-
🔴 Giro de Italia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la presentación de equipos
Del viernes 8 al domingo 31 de mayo, se corre la edición 109° del Giro de Italia, pero antes, este miércoles, se conocerán los 184 ciclistas y 23 equipos que participarán.
-
Egan Bernal y su objetivo en el Giro de Italia; "los primeros puestos de la clasificación general"
El colombiano Egan Bernal será uno de los líderes del Netcompany Ineos para la edición 10° del Giro de Italia y por eso dejó en claro cuáles son sus metas.
-
Egan Bernal y su equipo hicieron un importante anuncio para el Giro de Italia 2026; "una nueva era"
Este viernes 8 de mayo comienza el Giro de Italia 2026 y el equipo del colombiano Egan Bernal sorprendió con novedades determinantes. Acá todos los detalles.