Noticia de última hora sobre Chris Froome, tras siete días en el hospital por fuerte caída

El británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, anunció "aliviado" el alta hospitalaria tras el accidente que sufrió el pasado 28 de agosto en el que se fracturó varias costillas y una vértebra, entre otras lesiones.

Froome, de 40 años, también doble ganador de la Vuelta y de un Giro, anunció en redes sociales su alta hospitalaria.

"Me siento aliviado de poder salir del hospital e irme a casa hoy", dijo antes de agradecer al personal médico del hospital militar Sainte-Anne de Toulon las atenciones recibidas.

Tras su caída el 28 de agosto, la esposa del cuatro veces ganador del Tour de Francia reveló que había sufrido fracturas en las costillas y una vértebra, un neumotórax y un desgarro en las membranas que rodean el corazón, una lesión que podría haber sido mortal.