Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Noticia de última hora sobre Chris Froome, tras siete días en el hospital por fuerte caída

Noticia de última hora sobre Chris Froome, tras siete días en el hospital por fuerte caída

El pasado 28 de agosto, Chris Froome se cayó durante un entrenamiento, sufriendo fracturas en las costillas y una vértebra, un neumotórax y un desgarro en las membranas que rodean el corazón.

Chris Froome, ciclista británico y campeón de Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España
Chris Froome, ciclista británico y campeón de Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España
AFP
Por: Caracol Sports
 /  EFE
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 12:18 p. m.