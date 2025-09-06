En medio de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero salieron a relucir 'Pibe' Valderrama y Rincón

La Selección Colombia confirmó su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 después de vencer con autoridad 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero no solo aseguraron el boleto a la cita orbital que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, sino que también pusieron fin a una racha negativa de seis partidos sin victorias en las Eliminatorias Sudamericanas.

El proceso liderado por Néstor Lorenzo empieza a dejar huella en el fútbol colombiano. Tras la decepción de no haber estado en Qatar 2022, la ‘tricolor’ regresó a la élite con una campaña sólida que además incluyó la recordada final de la Copa América 2024. Con la clasificación a Norteamérica, varios referentes actuales del equipo igualaron un registro histórico que solo habían alcanzado los íconos de los años noventa.

La foto que da que hablar en la Selección Colombia

La Selección Colombia se clasificó al Mundial 2026. X de @FCFSeleccionCol

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) compartió en sus redes sociales una fotografía que rápidamente se volvió viral. En la imagen aparecen David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias y Camilo Vargas, todos realizando con sus manos el gesto de “tres”, símbolo de las tres clasificaciones mundialistas que ahora suman.

El gesto no es casualidad: estos futbolistas hicieron parte de los planteles que disputaron Brasil 2014 y Rusia 2018 bajo el mando de José Néstor Pekerman, y ahora añaden un nuevo capítulo con la clasificación a 2026. La foto, más allá de su valor simbólico, refleja la continuidad y vigencia de una generación que ha sido clave en los momentos más brillantes del fútbol colombiano en la última década.

La comparación inmediata fue con los ídolos de antaño. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón lideraron a Colombia en las décadas pasadas y también participaron en tres Copas del Mundo: Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Con la nueva generación alcanzando esa misma cifra, se establece un puente entre dos épocas doradas del balompié nacional, uniendo a referentes de estilos distintos, pero con el mismo peso histórico.



¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La Selección Colombia cerrará las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Venezuela como visitante. El compromiso se disputará el martes 9 de septiembre a las 6:30 p. m. (hora colombiana), con transmisión del Gol Caracol. Un partido que, más allá de lo clasificatorio, servirá para mantener la confianza y llegar con ritmo competitivo a la antesala del Mundial.