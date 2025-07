¿Por qué se retiró Remco Evenepoel del Tour de Francia 2025?

Cuando el Tour de Francia comenzaba en Lille hace dos semanas, el belga Remco Evenepoel figuraba como el tercer aspirante a la general, tras el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard. Pero el joven ciclista del Soudal no pudo mantener esa condición y abandonó en la décimo cuarta etapa, poco antes de comenzar la subida al Tourmalet.

"Otra decepción más", dijo el corredor, que se marcha de la carrera cuando era tercero, el mismo puesto que ocupó el año pasado en el podio de París y tras haber ganado la primera contrarreloj de Caen.

A sus 24 años, Evenepoel alimentaba las esperanzas de sus fans, se veía capaz de superar bien la alta montaña, su asignatura pendiente, y de poder ser el tercer rostro junto al tándem dominante del ciclismo actual.

Un papel que mantuvo bien durante la primera semana, en la que no había alta montaña, pero que se fue torciendo a medida que el Tour empezó a escalar en los grandes macizos.

El paso por Pirineos acabó por asfixiar al campeón del mundo y olímpico contrarreloj, humillado en la cronoescalada de Peyregudes cuando fue doblado por Vingegaard. Su Tercer puesto en la general era muy endeble, con solo seis segundos de margen sobre el alemán Florian Lipowitz, que al contrario que él mejora cada día.

"No tenía ningún sentido seguir sufriendo. Aun quedan objetivos en el año y no veía ninguna mejora. Puedes tener un mal día, pero cuando encadenas tres es que algo no va bien", aseguraba el belga tras haber echado pie a tierra en las primeras rampas del Tourmalet.

El ciclista del Soudal se quedó descolgado nada más que la carretera apuntaba al cielo y, aunque en un primer momento su compañero Pascal Eenkhoorn trató de ayudarle, enseguida dio orden de no hipotecar al equipo. Regaló un bidón a un niño que estaba en la cuneta y se subió al coche del equipo con lágrimas en los ojos.

Adiós de sus padres

Unos kilómetros más arriba, cerca de la cima del Tourmalet, el vehículo se detuvo en la cuneta donde los padres de Evenepoel habían elegido animar a su hijo. "Me da pena por ellos, eligieron el peor día para venir", señaló el corredor.

"No sé lo que me pasa, tendremos que investigarlo, pero no he tenido la mejor preparación para este Tour. El invierno ha sido terrible y quizá eso me ha dejado secuelas", señaló.

El belga entrenaba en su país el de diciembre cuando chocó violentamente contra un furgón de correos, lo que le causó lesiones en la rodilla, el omóplato y la mano. Su preparación de pretemporada quedó totalmente dislocada.

"Apenas podía entrenar, no soportaba la intensidad", señalaba entonces su entrenador, Koen Pelgrim.

"Ha sido un año difícil, he tenido que estar mucho tiempo sin montar en bici. He recuperado fuerzas para llegar a este Tour en las mejores condiciones, pero al final todo se desmorona. Otra decepción más", afirmaba el ciclista visiblemente afectado.

El corredor obtuvo pese a todo algunos buenos resultados, como la victoria en la Flecha Brabanzona y las cronos de la Vuelta a Romandía y la Dauphiné. Pero su estado de forma no era el mejor y en el Tour le acabó pasando factura.

El campeón olímpico se cayó también en los campeonatos de Bélgica poco antes de la ronda gala, lo que le hizo llegar a Lille con secuelas en un hombro, pero él mismo aseguró que eso no tenía incidencia en su rendimiento.

Evenepoel no oculta la ambición que tiene en el Tour de Francia, aunque muchos consideren que sus características no se adaptan a una carrera de tres semanas.

El belga sabe que con rivales como Pogacar y Vingegaard, que llegan respaldados por grandes equipos, tiene pocas opciones. "Pero soy joven y sé que algún día puedo ganar el Tour", repetía hace unos días, cuando todo le sonreía todavía en la carrera.

El campeón olímpico añadió otra decepción más a una nutrida lista de retiradas, aunque esta vez sin una caída de por medio.

Evenepoel tuvo que retirarse de su primera carrera profesional, en la Vuelta a Emiratos en su primer año en el pelotón, en 2019. Al año siguiente tuvo una espectacular caída en la Vuelta a Lombardía, en el descenso del Muro di Sormano, cuando se desplomó por una cuneta, lo que pudo costarle la vida. Al final, fue solo la cadera lo que se fracturó.

En 2021 abandonó en la etapa 17 del Giro de Italia, su primera gran vuelta, tras caerse en la bajada del Passo di San Valentino y dos años más tarde fue el covid el que le obligó a retirarse de la ronda italiana, que había fijado como objetivo principal de su temporada, cuando vestía la maglia rosa de líder.

El año pasado se fracturó la clavícula y el omóplato en una caída en la Vuelta al País Vasco, en la que también se vieron implicados Vingegaard y Primoz Roglic. El belga tuvo que renunciar a las clásicas ardanesas y su primera participación en el Tour.

Pero finalmente pudo participar por vez primera en la ronda gala y acabó tercero, el primer gran resultado de un año en el que fue doble campeón olímpico y campeón del mundo contrarreloj.