Aterradoras imágenes de hinchas de Nacional y Medellín, cara a cara con cuchillos en mano

Lamentable lo que ocurrió en el estadio Atanasio Girardot, de la capital antioqueña. Y es que lo que pintaba para ser una verdadera fiesta, en el cuarto clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, en el remate de año, terminó siendo una batalla campal. De esa manera, se empañó la final de la Copa BetPlay 2025, donde el 'verdolaga' se coronó campeón.

Hubo peleas dentro y fuera de la cancha, intimidación a la prensa, entre otros hechos reprochables. De hecho, según informaron en la emisión de la mañana de 'Noticias Caracol', de este jueves 18 de diciembre, hubo amenazas para el equipo periodístico de nuestro canal, que se encontraba laborando y cubriendo la jornada deportiva, evitando que grabaran imágenes.

Al respecto, ya se pronunciaron las autoridades, empezando por la policía y el alcalde, Federico Gutiérrez. "No son hinchas, se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido, pues las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs. un grupo de desadaptados", inició diciendo el mandatario en su Twitter.

"Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es: una fiesta. Qué decepción", sentenció.



Hinchas Medellín final Copa BetPlay 2025 - Foto: Blu Antioquia

En los alrededores se observan daños como vallas en el suelo, vidrios rotos y sillas por todas partes. De acuerdo con lo expresado por el periodista Alfonso Cárcamo, corresponsal en la ciudad de Medellín, y algunos testigos, "todo empezó por una disputa entre los hinchas del 'poderoso' en la zona norte del estadio con autoridades, miembros de la logística y demás".

"Eso pasó por varios minutos, luego intervinieron los aficionados de Atlético Nacional, que estaban en la zona sur. Lo que dicen los presentes es que entraron al gramado porque estaban inconformes, ya que lo que estaban generando los de Medellín era impedir que el 'verdolaga' recibiera el trofeo como campeón de la Copa BetPlay y empezó la batalla campal", añadió.

Todo se hizo complejo de contener y hasta se vieron unas imágenes aterradoras. Las familias presentes presenciaron, con susto y zozobra, cómo algunos vándalos se enfrentaron con cuchillos en mano. Razón por la que ya se dio inició a las investigaciones y se tomarán las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a suceder y, por ende, alejar a los malos.