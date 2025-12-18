Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Aterradoras imágenes de hinchas de Nacional y Medellín, cara a cara con cuchillos en mano

Aterradoras imágenes de hinchas de Nacional y Medellín, cara a cara con cuchillos en mano

Se siguen conociendo videos de lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de la final de la Copa BetPlay, donde Atlético Nacional se coronó campeón.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Desmanes en el estadio Atanasio Girardot, tras la final de Copa BetPlay, entre Nacional y Medellín
Desmanes en el estadio Atanasio Girardot, tras la final de Copa BetPlay, entre Nacional y Medellín
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad