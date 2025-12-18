Marino Hinestroza llegaría con palancazo a Boca Juniors; mensaje de compañero de Nacional

No todo es fiesta para Atlético Nacional. El verde de Antioquia se llevó la Copa BetPlay tras vencer 1-0 a Independiente Medellín en el encuentro de vuelta de la final de la Copa BetPlay, con gol de Andrés Román, sin embargo, vería afectados sus planes para el 2026, como consecuencia de la posible partida de Marino Hinestroza.

El extremo estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con Boca Juniors, por lo que dejaría a su equipo sin una gran arma en el frente de ataque. La posible contratación de Marino ya cuenta con el aval de uno de sus compañeros: Jorman Campuzano. El volante, que pasó por ese equipo argentino, se refirió al negocio que podría llevar a la figura de Nacional a uno de los grandes del continente. "Ahí les mando para Argentina, ahí les mando a los de Boca, cuídenlo que es bueno, déjenlo ser", fue lo que afirmó en un directo en Instagram.

Jorman Campuzano nos manda a Marino Hinestroza a Boca.



"Ahi les mando para Argentina" pic.twitter.com/bT3veBnnWX — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) December 18, 2025

De acuerdo con información de la prensa colombiana, el atacante ya tendría un acuerdo verbal con 'el xeneize', y que solo faltaría terminar de arreglar la situación entre los clubes para oficializar su fichaje. De esta manera, Hinestroza daría por cerrado su ciclo en Atlético Nacional, con el que ganó tres títulos desde su llegada en julio de 2024. Logró la Liga BetPlay 2024-2, y la copa del año pasado y la del actual.

En su paso por el conjunto antioqueño, disputó 84 partidos, en los que anotó 11 goles y contribuyó con 14 asistencias, además de ser una amenaza siempre por la banda, gracias a su gran velocidad y gambeta que representaba un peligro para las defensas rivales. De ser anunciado el fichaje, el nacido en Cali sumaría su cuarta experiencia en el fútbol internacional, ya que pasó por el equipo sub-20 de Palmeiras entre 2020 y 2021, por Pachuca entre 2022 y 2024, y por Columbus Crew, antes de su llegada a Colombia.



Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional, celebra el título de la Copa BetPlay 2025 Instagram Oficial de Marino Hinestroza

Publicidad

La voz de Campuzano tiene gran valor en el entorno de Boca Juniors, ya que tuvo grandes partidos en su trasegar por ese equipo entre 2019 y 2024, por lo que Marino llegaría bien recomendado al equipo de Buenos Aires, que esta temporada terminó segundo de la tabla anual del campeonato argentino con 62 puntos, producto de 18 victorias, ocho empates y seis derrotas, lo cual le valió para conseguir un cupo para la Copa Libertadores del próximo año, a la que volverá luego de dos ediciones en las que no pudo clasificar.