Juan Carlos Osorio ya tiene nuevo equipo; "bienvenido, maestro; será un viaje victorioso"

Juan Carlos Osorio regresa a los banquillos. Este jueves 18 de diciembre, a través de una publicación en redes sociales, se confirmó que será el nuevo entrenador del Club do Remo, de la Liga de Brasil. "¡El experimentado técnico, de 64 años, llega a la institución!", empezaron diciendo, antes de destacar algunos de los logros que ha conseguido el estratega colombiano.

"En los libros, tiene una participación en Copa del Mundo con la Selección Mexicana en 2018, su último club fue Xolos de Tijuana y, en Brasil, trabajó para Athletico Paranaense y también en São Paulo", añadió el equipo en su posteo, que tuvo varias reacciones por parte de los aficionados. "Será un viaje victorioso. ¡Bienvenido maestro!", sentenciaron en su Instagram.

El reto para Juan Carlos Osorio es grande, ya que Club do Remo, en 2026, jugará el Campeonato Brasileño de Serie A, luego de ascender del Campeonato Brasileño de Serie B en 2025, tras 31 años de ausencia. Justamente, ese conjunto fue fundado en 1905 y nunca se ha coronado campeón de la primera división. De hecho, en su palmarés, lo que más resalta es la Serie C.

Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, en un partido de Xolos de Tijuana, en México AFP

Los otros títulos que tiene, sumado a ese que consiguió en 2005, son la Copa Verde (2021), el Campeonato Norte-Noreste (1971) y el Torneo del Norte (1968, 1968 y 1971). Por último, el trofeo que más veces tiene en sus vitrinas es Campeonato Paraense, que es el estadual y el cual consiguió en 47 ocasiones (1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1924, 1925, 1926, 1930,1933, 1936, 1940, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1960, 1964, 1968, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2022).



Publicidad

Con relación a Juan Carlos Osorio, ha dirigido equipos como Millonarios, Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Puebla, Atlético Nacional, Sao Paulo, América de Cali, Zamalek, Athletico Paranaense y Xolos de Tijuana. Además, estuvo al frente de las selecciones de México y Paraguay. Con los 'manitos', alcanzó los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.