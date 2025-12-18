Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El mensaje de Marino Hinestroza a Nacional, justo cuando se habla de su ida a Boca Juniors

El mensaje de Marino Hinestroza a Nacional, justo cuando se habla de su ida a Boca Juniors

Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa BetPlay, tras vencer a Independiente Medellín, y Marino Hinestroza publicó unas palabras que llamaron la atención.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional, celebra el título de la Copa BetPlay 2025
Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional, celebra el título de la Copa BetPlay 2025
Instagram Oficial de Marino Hinestroza

Publicidad

Publicidad

Publicidad