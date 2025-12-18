El mensaje de Marino Hinestroza a Nacional, justo cuando se habla de su ida a Boca Juniors

Marino Hinestroza llegó a Atlético Nacional con la ilusión de hacer historia y lo consiguió. Fueron 6.065 minutos en cancha, repartidos en 84 compromisos, en los que marcó 11 goles, dio 14 asistencias, fue amonestado en 11 ocasiones y solo vio la tarjeta roja en una oportunidad. Eso sí, lo más relevante fueron los cuatro títulos que ganó: Liga BetPlay II-2024, Copa BetPlay 2024 y 2025, y la Superliga.

Justamente, uno de esos campeonatos, lo consiguió el pasado miércoles 17 de diciembre, tras imponerse 0-1 sobre Independiente Medellín, en la final. Razón por la que las celebraciones no faltaron y menos, los mensajes de agradecimiento. Prueba de ello fue el mensaje que publicó el delantero, nacido en Cali, de 23 años, en su cuenta oficial de Instagram, el cual no pasó desapercibido entre sus hinchas.

"La historia de amor más linda de mi vida, no podía terminar de otra manera", escribió Marino Hinestroza. Al leer esto, algunos seguidores se despidieron del extremo, diciéndole "gracias por haberlo dejado todo", "me hiciste muy feliz", "eres un crack, suerte en lo que viene", "te amamos, Dios te bendiga". Pero incluso algunos de sus compañeros y protagonistas del fútbol le comentaron el posteo.

"Cuídate mucho, nene; te quiero", dijo Jorman Campuzano. De igual manera, Kilian Toscano escribió: "por siempre, mi hermano; te amo". Ahora, desde la Selección Colombia, un jugador como Daniel Muñoz, le comentó: "hay ama". Por último, Carlos Sánchez, con paso por la 'tricolor', no dudó en felicitarlo: "muy bien, crack". Todo esto se genera en medio de los rumores que lo vinculan con Boca Juniors.



Marino Hinestroza, quien no fue convocado para el partido contra Unión Magdalena X @nacionaloficial

Fue así como hinchas del 'Xeneize' le dieron la bienvenida a su club, advirtiendo que "llega al más grande del continente". Pero eso no fue todo, ya que, en medio de los festejos del título de la Copa BetPlay 2025, en los camerinos, se hizo viral un video, donde Jorman Campuzano se despide de Marino Hinestroza, confirmando que ya tiene todo listo con el club argentino para el 2026.

🚨 [AHORA] Jorman #Campuzano 🇨🇴 en su LIVE de Instagram, CONFIRMA que Marino #Hinestroza 🇨🇴 jugará en el Xeneize.



🗣️ #Campuzano: “Ahí les mando para la Argentina, ahí les mando a los de Boca, cuidenlo que es bueno, déjenlo ser”.#BocaJuniors 🟦🟨🟦pic.twitter.com/B97HbBpPYN — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) December 18, 2025

"Ahí, les mando para Argentina; ahí, se los mando a los de Boca Juniors. Cuídenlo, que es bueno; déjenlo ser", sentenció el mediocampista, quien sabe lo que es vestir la camiseta de este equipo. Recordemos que Marino Hinestroza fue llamado a la Selección Colombia, gracias a su buen rendimiento en Atlético Nacional. Fue suplente contra Brasil, Paraguay, Argentina y Venezuela, mientras que jugó frente a Bolivia y Perú, todos por Eliminatorias Sudamericanas.