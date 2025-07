Santiago Buitrago, preocupado en el Tour de Francia: "Está siendo complicado; hay mucha tensión"

El colombiano Santiago Buitrago, líder del equipo Bahrein, se mostró satisfecho de cómo está trascurriendo el Tour de Francia y señaló que espera que llegue la alta montaña, su terreno favorito.

"Los últimos diez kilómetros de hoy eran bastante técnicos, el tramo final se hizo a tope, en el Tour siempre hay algo de tensión, todo el mundo quiere tomar la curva en cabeza y en el final se esprinta para llegar a la meta", dijo el corredor.

"Estas jornadas van a terminar por pesar en las piernas", agregó el colombiano.

"Está siendo un Tour complicado, no son las etapas que a mi me gustan, es una zona plana, con mucho viento, con una crono muy llana. Lo importante es que no nos hemos caído", aseguró el ciclista del Bahrein.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano. Getty Images.

Tejada: "Se ha intentado, pero al final me faltaban fuerzas"

El colombiano Harold Tejada, que se metió en la fuga de la jornada en la séptima etapa del Tour de Francia, se mostró satisfecho por haberlo intentado, pero reconoció que al final le faltaron fuerzas.

"Ha sido una escapada bastante dura, pero al final me faltaron piernas. Se había rodado duro todo el día, y con todo el esfuerzo que se ha hecho. Estoy contento con el resultado", dijo el corredor del Astana.

Tejada recalcó la elevada calidad de la fuga, con hombres como Mathieu van der Poel, quien recuperó el maillot amarillo de líder de la carrera, con un segundo de ventaja sobre el esloveno Tadej Pogacar; o el irlandés Ben Healy, que acabó imponiéndose en la etapa.

"No fue fácil formar la escapada pero la que se formó fue de mucha calidad. La verdad es que en la parte final iba ya un poco vacío, iba a rueda, a tratar de sobrevivir para tener un buen puesto", comentó.

Tejada aseguró que seguirá tratando de sumar una victoria de etapa, su objetivo en este Tour: "No voy a dejar de intentarlo".