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Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago sufrió una aparatosa caída en la etapa 2 del Giro de Italia 2026

Santiago Buitrago sufrió una aparatosa caída en la etapa 2 del Giro de Italia 2026

Varios corredores se cayeron en el remate de la segunda jornada, dejando como principales afectados al colombiano Santiago Buitrago y el británico Adam Yates. ¡Hay VIDEO!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de may, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

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