Santiago Buitrago sufrió una aparatosa caída en la etapa 2 del Giro de Italia 2026

Este sábado, la segunda jornada del Giro de Italia 2026 se desarrolló entre Burgas y Veliko Tarnovo, con 221 kilómetros, siendo una de las fracciones más largas de esta edición de la carrera. Todo marchaba en orden hasta que se dio una caída masiva que dejó graves consecuencias.

A 23 kilómetros de meta, varios ciclistas se cayeron, entre ellos el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y el británico Adam Yates (UAE Team Emirates). Raspones, golpes y barro en la cara provocaron que el director de carrera neutralizara por algunos minutos la etapa.

El mayor afectado fue Jay Vine (UAE Team Emirates), quien tuvo que ser retirado en camilla y ambulancia.

Vea el video de la caída:

