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Gol Caracol  / Tranquilidad para Luis Díaz y Bayern Múnich; importante figura renovará su contrato

Tranquilidad para Luis Díaz y Bayern Múnich; importante figura renovará su contrato

La temporada en Europa está llegando a su final, y el Bayern Múnich empezó a meditar lo que será la próxima campaña, revisando contratos de sus figuras. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Manuel Neuer junto a Luis Díaz y otros compañeros del Bayern Múnich.
Manuel Neuer junto a Luis Díaz y otros compañeros del Bayern Múnich.
Getty Imágenes

El arquero y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer ha llegado a un acuerdo para renovar su vínculo contractual por un año más, según informaciones del canal de pago 'Sky' y del diario 'Bild'. Así las cosas, es una buena noticia para Luis Díaz y compañía.

Se espera que la firma del nuevo contrato sea antes de la última jornada de la Bundesliga, en la que el Bayern recibirá al FC Colonia en la Allianz Arena.

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Manuel Neuer; arquero del Bayer Múnich
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AFP

El anuncio podría hacerse el mismo sábado, cuando los dirigidos por Vincent Kompany recibirán la ensaladera como campeones del certamen 'teutón' de la temporada 2025/2026, o el domingo cuando se celebre el título.

Neuer, toda una figura en la escuadra 'bávara'

Manuel Neuer, de 40 años, ha ganado en trece ocasiones la Bundesliga y dos veces ha levanado la Champions League, con lo que es el jugador más exitoso en la historia del Bayern Múnich.

Según los medios, Neuer habría aceptado una rebaja en su sueldo que se estima actualmente en 20 millones de euros anuales.

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En principio, el guardameta internacional con la Selección Alemania deberá seguir siendo el titular bajo los tres palos, pero se planea que su suplente y posible sucesor, Jonas Urbig, tenga más minutos que hasta ahora para potenciar su evolución. Como tercer golero seguirá el veterano Sven Ullreich.

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Cuenta oficial de X del Bayern Munich

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¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich en la Bundesliga?

El calendario del fútbol en Alemania precisa que será el sábado 16 de mayo, en condición de local en el Allianz Arena. El rival a vencer para Luis Díaz y sus compañeros en los 'bávaros' será el Colonia; la pelota rodará a las 8:30 de la mañana en horario de Colombia.

Bayern Múnich ya ganó el título de la Bundesliga y la idea es terminar el campeonato con la mayor cantidad de puntos posibles, además en el horizonte está la final de la Copa de Alenania frente al Stuttgart, establecida para el 23 de mayo.

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