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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 5; Egan Bernal perdió puestos

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 5; Egan Bernal perdió puestos

Un torrencial aguacero, duros ascensos y más de 200 kilómetros de recorrido pusieron a prueba a los favoritos al título del Giro de Italia, donde hubo nerviosismo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS, sueña con ganar el Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS, sueña con ganar el Giro de Italia 2026
Getty Images

El Giro de Italia 2026 no ha tenido un día tranquilo y este miércoles 13 de mayo no fue la excepción. La etapa 5, que se corrió entre Praia a Mare y Potenza, contó con 203 kilómetros y una serie de ascensos, con un puerto de tercera y otro de segunda categoría, que pusieron a prueba al pelotón. Pero no fue lo único, ya que, como si faltara algo más, se presentó un fuerte aguacero que generó caídas, tensión y una definición de película. Al final, quien se llevó la victoria fue Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG), que coronó desde la fuga.

Así las cosas, se presentaron cambios en la clasificación general, empezando porque Giulio Ciccone (Lidl - Trek) no pudo defender la 'maglia rosa' y hay nuevo líder. Quien se subió a lo más alto fue Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), con un tiempo total de 21h 27' 43'', seguido de Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG), en segundo lugar, a 2' 51''. Por último, quien completa el podio es Christian Scaroni (XDS Astana Team), de tercero, a 3' 34''. Respecto a los favoritos, arribaron siete minutos después, por lo que hubo varios movimientos.

  1. Jonathan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates XRG, celebra su victoria en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Jonathan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates XRG, celebra su victoria en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
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    Emotiva dedicatoria de Jonathan Narváez, tras ganar la etapa 4 del Giro de Italia 2026

Capítulo aparte para los colombianos, especialmente con Einer Rubio, del Movistar Team, quien fue protagonista de la fuga, sumando puntos en la clasificación de la montaña y luchando desde el principio por el triunfo. Si bien no lo consiguió, demostró que tiene buenas piernas para luchar por algo más adelante en esta edición del Giro de Italia. Respecto a Egan Bernal, el líder del Netcompany INEOS, aparece de noveno en la clasificación general, lejos de la parte alta, a seis minutos y 16 segundos, pero junto a los candidatos a ser campeón.

Egan Bernal y Filippo Ganna, dos de las cartas fuertes del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
Egan Bernal y Filippo Ganna, dos de las cartas fuertes del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
Getty Images

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 5

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 21h 27' 43''
2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 51''
3. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 3' 34''
4. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 3' 39''
5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 5' 17''
6. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6' 12''
7. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 16''
8. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 6 16''
9. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 16''
10. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6' 18''

  1. Igor Arrieta, ciclista español del UAE Team Emirates, celebra la victoria en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
    Igor Arrieta, ciclista español del UAE Team Emirates, celebra la victoria en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
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  2. Egan Bernal, ciclista colombiano y favorito a ganar el Giro de Italia 2026 como líder del Netcompany INEOS
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