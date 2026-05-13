Carlo Ancelotti y la encrucijada con Neymar en Selección Brasil; "no es una decisión tan simple"

La Selección Brasil, liderada desde el banco técnico por Carlo Ancelotti, buscará figurar en el Mundial 2026. El estratega italiano ya presentó la pre-lista de 55 jugadores de la 'canarinha' para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, misma en la que resaltó el nombre de Neymar, actualmente en el Santos.

El exDT del Real Madrid concendió una entrevista y allí habló de las posibilidades que tiene el exBarcelona y PSG de estar en el listado final para la Copa del Mundo. Ancelotti siempre ha dejado clara su postura sobre Ney, ante el clamor popular de que el 'crack' luzca los colores de la 'canarinha' en este importante evento deportivo.

Carlo Ancelotti y Neymar. Fotos: AFP

"Cuando tengo que elegir, debo considerar muchas cosas. Neymar es un jugador importante para este país, por el talento que demostró siempre, y que tuvo un problema del que se está recuperando. Está trabajando fuerte para recuperarse, está jugando y en el último tiempo mejoró mucho, tiene continuidad", precisó de entrada Ancelotti en conversación con la agencia 'Reuters'.



El técnico, de 66 años, expresó que analiza y evalúa muchos aspectos a la hora de elegir a los futbolistas que estarán en esa lista tan preciada para el Mundial, y en el caso de Neymar tomará la mejor decisión. Carlo Ancelotti reconoce lo que significa el talentoso delantero para Brasil.

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"Obviamente, para mí no es una decisión tan simple. Tengo que evaluar muy bien los pros y los contras. Pero eso no me meto presión, porque, como ya dije, llevamos un año evaluando no solo a Neymar, sino a todos los jugadores. Neymar es muy querido, no solo por el pueblo, sino también por los jugadores. Si llamo a Neymar no va a estallar una bomba en el vestuario, porque es muy querido, muy amado. Es normal que cada uno quiera dar su opinión, agradezco a todos los que me han dado consejos", agregó.

Por último, el DT de la 'canarinha' expresó que tratará de hacer un listado de convocados perfecto para la Copa del Mundo en tierras norteamericanas, según su criterio.

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"Soy la persona más indicada para tomar esta decisión, porque nadie tiene la información que yo tengo sobre todos los jugadores brasileños en este año. Por esa razón soy el más indicado. ¿Puedo hacer una lista perfecta? Imposible, pero puedo hacer una lista con menos errores a comparación con otros. De eso estoy seguro", concluyó.