Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 6

Después de dos días movidos, con montaña y tensión, llega la calma al Giro de Italia 2026. Y es que, sobre el papel, la etapa 6 es para los embaladores, ya que es llana en su mayoría. Todo inicia en Paestum y finaliza en Naples, tras un recorrido total de 141 kilómetros. Allí, el pelotón se enfrenta a un solo puerto, el cual es de cuarta categoría, a la altura del 30 km. A partir de ese momento, no habrá ascensos que representen mayor peligro.

Razón por la que, en teoría, los favoritos al título, como Egan Bernal (Netcompany INEOS), Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), Enric Mas (Movistar Team), Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), entre otros, tendrán una fracción tranquila. Eso sí, estar atentos a los movimientos del pelotón, el viento y evitar caídas, será crucial para que sus estrategias y sueños no se diluyan, como sucedió con algunos en la segunda jornada.

Vea la etapa 6 del Giro de Italia 2026, EN VIVO, desde las 7:00 de la mañana por la señal HD2 de Caracol Televisión. De igual manera, a partir de las 8:30 a.m., a través de la señal principal. Sin embargo, no es la única alternativa que tiene, ya que, desde las 7:00 a.m., podrá seguirla, ONLINE, por Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y también en la plataforma de Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Egan Bernal, ciclista colombiano y favorito a ganar el Giro de Italia 2026 como líder del Netcompany INEOS Getty Images

Hora y dónde ver la etapa 6 del Giro de Italia 2026

Fecha: jueves 14 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).



Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 del Giro de Italia 2026

Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 del Giro de Italia 2026 ProCycling Stats

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Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 5

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 21h 27' 43''

2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 51''

3. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 3' 34''

4. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 3' 39''

5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 5' 17''

6. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6' 12''

7. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 16''

8. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 6 16''

9. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 16''

10. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6' 18''