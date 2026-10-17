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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar ya tiene fecha y carrera para su regreso, tras accidente en Vuelta a España

Tadej Pogacar ya tiene fecha y carrera para su regreso, tras accidente en Vuelta a España

A pesar de que se creía que volvería hasta el 2027, los planes de Tadej Pogacar fueron otros y reveló el día y lugar, en 2026, donde reaparecerá en su bicicleta.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Getty Images.

El ciclista esloveno, Tadej Pogacar, reaparecerá tras su lesión en La Vuelta, el próximo 29 de noviembre, en la sexta edición de Beking 2026 que se disputa en Mónaco, un evento ciclista solidario que combina competición, actividades populares y compromiso social con niños.

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El esloveno se ha recuperado de la lesión que se produjo el 29 de agosto, durante la octava etapa de la Vuelta a España, cuando a unos 32 kilómetros de la meta el ciclista tropezó con una piedra que le provocó una caída, lo que le provocó una fractura de clavícula, de la que fue operado con éxito.

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Lo hará junto a su compatriota la ciclista eslovena Urska Zigart. Ambos campeones confirmaron su participación a través de un vídeo difundido en las redes sociales de la organización, en el que también han presentado una de las principales novedades de este año: el Programa de Embajadores Infantiles que llevan a los niños del público al escenario

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"Este año lanzamos un nuevo programa de embajadores infantiles que les dará a nuestros aficionados la oportunidad de formar parte del evento de una manera muy especial ", dijo Tadej.

Tadej Pogacar confirmó que renovó contrato con UAE Team Emirates XRG
Tadej Pogacar confirmó que renovó contrato con UAE Team Emirates XRG
AFP

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Además, los campeones saldrán a la pista, para correr junto a los niños y poner su visibilidad al servicio de causas que ningún ranking puede medir. Esta jornada pretende recaudar fondos y donarlos a fundaciones y organizaciones benéficas en Mónaco y en todo el mundo.

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Fundada en 2023, la Asociación BEKING es una organización sin ánimo de lucro nacida del evento ciclista BEKING en el Principado de Mónaco. Recauda fondos para promover el deporte, la educación, la movilidad sostenible y la concienciación medioambiental, con atención a las familias, los niños, las escuelas y las comunidades locales, y apoya a fundaciones asociadas.

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