Tadej Pogacar definió su futuro para los próximos seis años; ya se hizo oficial

Una semana después de su grave caída en la Vuelta, el esloveno Tadej Pogacar renovó su contrato con el UAE hasta 2032, mientras que la formación confirmó que el quíntuple ganador del Tour de Francia no volverá a competir en la presente temporada, por lo que no optará a revalidar el título de campeón mundial.

"El equipo UAE Team Emirates-XRG se complace en anunciar que Tadej Pogačar ha extendido su contrato con el equipo hasta el final de la temporada 2032, reafirmando así el compromiso a largo plazo entre el equipo y uno de los ciclistas más destacados de su generación", dice un comunicado del conjunto emiratí.

Según el equipo, "Pogačar ha sido una pieza fundamental del equipo desde su incorporación en 2019, creciendo junto a la organización y logrando algunos de los mayores éxitos en la historia de este deporte"

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Pogacar, quien se recupera de la intervención quirúrgica de clavícula, mostró su satisfacción por el compromiso recién renivado.



"Desde el principio, en este equipo me he sentido como en mi hogar. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032", señala Pogacar.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, en la Vuelta a España 2026 AFP

El doble campeón mundial se muestra agradecido al UAE, con cuy maillot espera abrillantar aún más su palmarés.

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"Aún tengo mucho por lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y entusiasmado por lo que podemos seguir construyendo juntos", añadió.