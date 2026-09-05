Tadej Pogacar confirmó lo que nadie quería escuchar, tras su accidente en Vuelta a España

La estrella mundial del ciclismo, Tadej Pogacar, no volverá a competir en 2026 tras el reciente accidente que sufrió en la Vuelta a España y que obligó al esloveno a pasar por el quirófano, explicó este sábado su equipo, el UAE Emirates.

"Tras su caída en La Vuelta, Tadej no regresará a las carreras esta temporada, ya que se concentra plenamente en su recuperación y rehabilitación", indicó el equipo del quíntuple vencedor del Tour de Francia en X, por lo que el esloveno no podrá defender su título de campeón del Mundo en ruta a finales de septiembre en Montreal.

Tampoco podrá defender sus títulos de campeón de Europa, que se disputará en Eslovenia a comienzos de octubre, y del Giro de Lombardía, último monumento de la temporada ciclista (también en octubre).

Tadej Pogacar confirmó que renovó contrato con UAE Team Emirates XRG AFP

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"Mejórate pronto, Tadej. Te veremos de vuelta en 2027", añade el equipo, que también precisa que el ciclista esloveno ha renovado su contrato hasta finales de la temporada 2032.



"Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032", destacó Pogacar, citado por el equipo en el comunicado.