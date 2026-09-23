"Si Tadej Pogacar estuviera en el Mundial de ciclismo, correríamos por el segundo puesto"

La leyenda del ciclismo, Eddy Merckx, triple campeón del Mundial de ciclismo en ruta, considera que Bélgica tiene "un 50 %" de posibilidades de conquistar el título mundial en Montreal, donde ve en Remco Evenepoel y Wout van Aert las dos grandes bazas de la selección belga.

"Creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Viendo cómo Evenepoel se proclamó campeón del mundo de contrarreloj y teniendo también a Van Aert, contamos con dos bazas importantes", declaró Merckx a la radiotelevisión pública belga RTBF.

El corredor al que apodaban "El caníbal", de 81 años, citó entre los principales rivales al mexicano, Isaac del Toro, al francés, Paul Seixas y al neerlandés, Mathieu van der Poel, aunque advirtió de que también pueden aparecer corredores inesperados.

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En todo caso, el cinco veces campeón del Tour de Francia subrayó que las posibilidades para los belgas aparecen ante la ausencia del esloveno, Tadej Pogacar, a quien consideraba el principal favorito.



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"Si estuviera, habríamos corrido por el segundo puesto", afirmó Merckx, quien advirtió de que la selección deberá vigilar especialmente las escapadas y reaccionar rápido si en ellas se infiltra alguno de los favoritos.

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Merckx conquistó el Mundial en ruta en 1967 en Heerlen (Países Bajos), en 1971 en Mendrisio (Suiza) y en 1974, precisamente, en Montreal (Canadá).