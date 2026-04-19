Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 1 con Egan Bernal

Se espera que la etapa 1 del Tour de los Alpes 2026, de 144,3 km, con salida y llegada en Innsbruck, Tirol, tenga un comienzo rápido y animado. Los primeros 25 kilómetros transcurren llanos por el valle del Inn, un terreno ideal para una escapada temprana. Al llegar a Telfs, la ruta entra en un circuito de 24 kilómetros que se recorrerá dos veces, con una suave subida a la meseta de Mieminger. Durante la segunda vuelta de este circuito, los ciclistas encontrarán el primer puerto de montaña (KOM).

Tras abandonar el circuito, el recorrido regresa hacia Innsbruck y comienza un segundo circuito de 18 kilómetros, que también se recorre dos veces. Este circuito incluye el ascenso a Götzens: cuatro kilómetros con una pendiente media del 7%, con un tramo central que supera los dos dígitos. Antes del rápido descenso hacia Kematen, un corto tramo en subida conduce a Axams, donde se sitúa un sprint intermedio con bonificaciones de tiempo en el segundo paso. Desde allí, quedan aproximadamente veinte kilómetros hasta la meta en Innsbruck, en la clásica recta final del Rennweg.

Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de los Alpes 2026

Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de los Alpes 2026. Procycling Stats.

Favoritos a ganar el Tour de los Alpes 2026



Ben O'Connor – Team Jayco AlUla Thomas Pidcock – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team Thymen Arensman – INEOS Grenadiers Michael Storer – Tudor Pro Cycling Team Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe Derek Gee – Lidl - Trek Egan Bernal – INEOS Grenadiers Aleksandr Vlasov – Red Bull - BORA - hansgrohe Paul Double – Team Jayco AlUla Mathys Rondel – Tudor Pro Cycling Team

Hora y dónde ver la etapa 1 del Tour de los Alpes 2026



Fecha: lunes 20 de abril.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Directv Sports