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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 1 con Egan Bernal

Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 1 con Egan Bernal

Este lunes 20 de abril, el Tour de los Alpes 2026 tendrá en su primera jornada un recorrido de 144 kilómetros que comienza y termina en la localidad de Innsbruck.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Egan Bernal, su uniforme vale 'oro'.
Foto: Ineos.

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