Liverpool ganó en la agonía y tomó un respiro en la Premier League; 1-2 en el clásico con Everton

Sin brillar, y gracias a un gol de Virgil van Dijk en el tiempo añadido, el Liverpool (5º) ganó in extremis el derbi contra el Everton (2-1), este domingo que en la 33ª jornada de la Premier League. Con estos tres puntos, los Reds amplían la distancia con sus perseguidores en la lucha por el quinto puesto, úlitmo que da la clasificación para la Liga de Campeones.

Eliminados en cuartos de final de la máxima competición europea por el París SG, los hombres de Arno Slot cuentan ahora con siete puntos de ventaja sobre el Chelsea (6º), derrotado la víspera por el Manchester United (1-0) en la que fue la cuarta derrota consecutiva en liga de los Blues.

Tras la apertura del marcador por parte de su leyenda Mo Salah (29'), tras pase magistral de Cody Gakpo, el Liverpool volvió a mostrar grandes carencias defensivas, de las que se aprovechó el delantero portugués Beto para igualar (54'). Pero en el último suspiro del tiempo añadido, Van Dijk castigó al Everton de cabeza en un córner para arrancar la victoria (90+10').

Acción de juego del partido entre Everton y Liverpool AFP

El Liverpool se encuentra a tan solo tres puntos del Aston Villa (4º), que logró la victoria contra el Sunderland (4-3) en el tiempo añadido en un partido loco, en el que los Villanos iban ganando 3-1 antes de ser alcanzados 3-3.



Con este resultado, el equipo de Slot busca la manera de cerrar la temporada con un buen resultado, luego de la más reciente eliminación en la Champions League por parte del PSG. Entre tanto, el gol de Van Dijk supuso un alivio crucial para un equipo que había mostrado dudas en los minutos finales.

Publicidad

Por su parte, el Everton, inmerso en la zona media-baja, sigue sin encontrar la regularidad necesaria, mientras que el Chelsea profundiza su crisis.