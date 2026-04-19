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Gol Caracol  / Liverpool ganó en la agonía y tomó un respiro en la Premier League; 1-2 en el clásico con Everton

Liverpool ganó en la agonía y tomó un respiro en la Premier League; 1-2 en el clásico con Everton

El equipo dirigido por Arne Slot y que se encuentra fuera de la lucha por el título en Inglaterra venía de un golpe duro por haber quedado eliminado de Champions League.

Por: AFP
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Everton vs. Liverpool
Acción de juego del partido entre Everton y Liverpool
AFP

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