"Un duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard sería un regalazo para Vuelta a España"

La presencia del esloveno Tadej Pogacar y un posible enfrentamiento con el danés Jonas Vingegaard "sería un regalazo para la Vuelta del aniversario 90", afirmó ilusionado Javier Guillén, director de la ronda española, en el acto de presentación de los maillots, celebrado en Madrid.

"No sé qué porcentaje hay de que Pogacar venga a la Vuelta, ahora mismo no tengo ni idea. Nos llega por la rumorología que hay muchas opciones de que participe. En términos de esperanza, tenemos todas las del mundo, pero hay un dato, y es que no ha hecho Giro, y si no ha hecho Giro, yo creo que él, que es una persona de retos, va a querer tener la Vuelta en su palmarés", explicó Guillén.

Los precedentes son optimistas, pero el director de la Vuelta remite al final del Tour para valorar la posibilidad de que Pogacar acuda a la Vuelta con el fin de ganar la única grande que le falta en su palmarés.

"Es verdad que hay que esperar a que acabe el Tour para ver si viene, pero si me dicen un año para que venga, diría que es este, garantizo que es este. No obstante, no se puede decir ahora si va a venir o no", añadió.

La posibilidad de concretar un duelo entre Pogacar y el danés Jonas Vingegaard, los ganadores de las últimas 5 ediciones del Tour, sería el no va más en el año del 90 aniversario de la Vuelta.

"Sería el mejor regalo para la Vuelta, incluso un regalazo, no solo para la organización, sino para toda la afición. Creo que poder revivir el duelo Pogacar-Vingegaard sería situar a la Vuelta ante una de las mejores participaciones de la historia", afirmó.

Guillén subrayó: "La Vuelta quiere que venga Pogacar, y necesitamos que venga Pogacar", pero también es cierto que no puede correr él solo, y sería bueno que tuviéramos también a Juan Ayuso, y a Enric Mas, y ojalá que también a Remco Evenepoel".