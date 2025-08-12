Dayro Moreno dejó 'tirado' a Falcao García por récord a máximo goleador colombiano

Este martes 12 de agosto, Dayro Moreno nuevamente tuvo acción en el ámbito internacional con el Once Caldas enfrentando a Huracán, de Argentina, por el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana.

Y, como era de esperarse, el atacante tolimense se reportó con gol en el estadio Palogrande de Manizales, para darle la victoria al final al cuadro blanco en territorio colombiano.

En un juego que estaba cerrado, especialmente para los del ‘blanco blanco’ debido a la gran disposición defensiva de los argentinos, que evitaron a toda costa la anotación en su propio pórtico.

Bueno, eso hasta después de los cincuenta minutos, cuando Michael Barrios se coló dentro del área y, con una gran jugada individual, encontró una pena máxima que desató la polémica y la furia entre los futbolistas de ambos equipos.

Publicidad

No obstante, tras varios minutos de revisión en el VAR, le dieron la orden al juez central para que validara la pena máxima, que posteriormente cobró Dayro Moreno.

Evidentemente, el goleador tolimense no perdonó desde el punto blanco, sentenciando la primera y única anotación del encuentro. Pero no solo eso, pues de esa manera Dayro llegó a su anotación 367 como profesional, que lo instala como solitario líder en destacado récord goleador del fútbol colombiano.

Publicidad

Y es que, el oriundo de Chicoral ya le lleva once tantos de ventaja a Falcao García, quien es su principal contendiente en la disputa por convertirse en el máximo goleador colombiano de toda la historia.

Ahora, con el futuro incierto del ‘Tigre’, quien , luego de salir de Millonarios no se sabe cuál podría ser su próximo destino; Dayro Moreno mientras tanto sigue en vigencia, anotando goles que lo dejan en lo más alto del listado goleador.

Carlos Bacca, quien actualmente juega en el Junior de Barranquilla, todavía está lejos del tolimense.

Máximos goleadores colombianos 🇨🇴 en la historia del fútbol con clubes y Selección Colombia mayores:



366 Dayro Moreno (hoy +1)

356 Falcao García

346 Víctor Aristizábal

344 Carlos Bacca

281 Juan Pablo Ángel

266 Hugo Rodallega

224 Sergio Galván Rey

211 Iván René Valenciano… — Andres Moreno Jaramillo 📊 (@andresmania) August 13, 2025

Goleadores históricos colombianos

Dayro Moreno 367

Falcao García 356

Víctor Aristizábal 346

Carlos Bacca 344

