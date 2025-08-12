Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dayro Moreno dejó 'tirado' a Falcao García por récord a máximo goleador colombiano

Dayro Moreno dejó 'tirado' a Falcao García por récord a máximo goleador colombiano

El goleador tolimense volvió a reportarse con gol este martes; ahora en Copa Sudamericana, dejándole el 'polvero' al 'tigre' en disputa por importante récord.