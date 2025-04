Vuelta al País Vasco 2025, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 1 de la carrera

La Itzulia Basque Country, el nombre oficial en los últimos años de la tradicional Vuelta al País Vasco , está marcada en esta edición de 2025 por la ausencias de las grandes figuras del pelotón internacional, pero también por las ganas de ofrecer espectáculo sobre un recorrido siempre complicado por las carreteras vascas.

Antes de que arranque este lunes en Vitoria, a una de las carreras de una semana más prestigiosas del calendario UCI WorldTour sin duda le vendrá a la memoria las grave caída del año pasado, aquella que puso en duda el resto de la temporada, y hasta sus respectivas carreras, de buena parte de los dominadores de esta época. De Jonas Vingegaard, ganador en 2023, de Remco Evenepoel y de Primoz Roglic, vencedor en 2018 y 2021.

Vuelta al País Vasco 2025, hora y dónde ver la etapa 1:

Fecha: 7 de abril de 2025

Hora: 8:00 a.m.

Canal: Señal Deportes, Señal Colombia

No fueron los únicos que salieron gravemente dañados, pero sí los nombres más llamativos. Ninguno de ellos estará mañana en la salida. Como tampoco el mejor corredor del momento, Tadej Pogacar. En su caso porque no se le acomoda a su calendario, razón por la que no estarán tampoco Juan Ayuso, el ganador de 2024, y Mikel Landa, la principal estrella vasca. Y está lesionado Carlos Rodríguez, segundo el año pasado.

No obstante, aun sin Pogacar y Ayuso el UAE de Joxean Fernández Matxin se presume como el equipo a batir con ciclistas inscritos como el portugués Joao Almeida, el mexicano Isaac del Toro o Brandon McNulty, a quienes escoltarán Marc Soler e Igor Arrieta.

El Red Bull-BORA de Alexandr Vlasov, el colombiano Daniel Felipe Martínez y Florian Lipowitz, el Movistar de Enric Mas, el Visma Lease a Bike de Sepp Kuus y Wilco Kelderman y el Lidl-Trek de Mattias Skjelmose, Bauke Mollema y Sven Nys, este ganador el sábado del GP Indurain, se perfilan sus principales rivales.

El pelotón estará compuesto por un pelotón de 24 equipos con un máximo de siete corredores al que ha apuntado a última hora otro ilustre de la carrera, el francés Julien Alaphilippe, como colíder junto a Marc Hirschi de su nuevo equipo, el Tudor.

También se espera mucho de los locales Pello Bilbao, a quien acompañarán en un potente Bahrain el colombiano Santiago Bruitago y Jack Haig; Ion Izagirre, ganador en 2018 y en el podio final hasta en seis ocasiones, su compañero en el Cofidis Alex Aranburu y Omar Fraile (Ineos), que comenzará a despedirse de compañeros, rivales y afición tras anunciar su retirada tras la Vuelta a España.