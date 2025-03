Colombiano le metió cabezazo a rival y lo dejó en el suelo, con la cara llena de sangre

El pasado domingo 2 de marzo, en la Kings League Américas se disputó la tercera jornada, con el duelo entre Raniza FC y West Santos como uno de los más atractivos de la jornada. Pero no solo por el espectáculo, sino que también por todas las polémicas que rápidamente se volvieron tendencia en las redes sociales.

Y justamente, una de ellas está directamente relacionada con el jugador colombiano ‘Alexander 00’, quien es un streamer y pertenece al equipo del paisa Westcol.

Sin embargo, en una jugada determinada del compromiso, se ‘salió de casillas’, ‘calentándose’ con rival que lo provocó, hasta propinarle un fuerte cabezazo, que o dejó tirado en el sueño. Pero eso no fue todo, pues, cuando las cámaras de la transmisión enfocaron al futbolista, se vio con la cara toda sangrada, debido al golpe.

Al final, todo fue polémica y reclamos por parte de Raniza FC, que terminó ganando con un resultado favorable, de 7-4.

Esto, también fue motivo de inconformismo en redes sociales por parte de West Santos, quien, a través de su presidente Westcol, se quejó del arbitraje y transparencia de la Kings League Américas.

“Todo comprado siempre, equipos patrocinados por grandes empresas siempre tienen que ganar, asquerosos, estamos invirtiendo tiempo y dinero. A West santos lo patrocinó yo, con mi plata, como para que me roben en mi cara. Los presentadores comprados, que ven partidos todos los días y no saben qué es un penal. Raniza todo el partido en el piso mirando a ver qué les pitaban, estamos jugando futbol de HOMBRES no a las muñequitas", citó el streamer a través de su cuenta de ‘X’.