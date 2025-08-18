En Brasil están enamorados de los colombianos: llegó de Europa y fue anunciado en su nuevo club

Publicidad
El Athletico Paranaense ha fichado al mediocampista colombiano Élan Ricardo. El jugador de 21 años estuvo en el Besiktas, en Turquía, y firmó un contrato de préstamo con el Rubro-Negro, válido hasta finales de junio de 2026.
"Estoy muy feliz y feliz de llegar a este club que es tan grande. Tengo muchas ganas de mostrar mi potencial en el campo, a la afición y al equipo, y poder aportar", destaca el nuevo número 77 del Huracán.
Tan pronto como se regularice, Élan Ricardo podrá defender al Athletico Paranaense en las disputas del Campeonato Brasileño de la Serie B y la Copa do Brasil.
"Vine preparado. En la pretemporada, en mi anterior club (Besiktas), me preparé muy bien. Estoy aquí dispuesto a trabajar, trabajar duro, porque para jugar tienes que trabajar. Y adaptarse lo más rápido posible al equipo", añadió.
O volante colombiano Élan Ricardo chega do Besiktas para vestir a camisa do nosso Furacão.— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 18, 2025
Bienvenido 🇨🇴🔴⚫️ pic.twitter.com/tMqpdeetSb
Élan Ricardo nació en Barranquilla, Colombia, y dio sus primeros pasos en el fútbol a la edad de siete años.
A los 11 años, el mediocampista se fue a La Equidad. En el club colombiano, pasó por todos los equipos juveniles y fue convocado a la Selección Colombiana Sub-17. Hizo su debut profesional en 2022.
En La Equidad, el nuevo refuerzo rojinegro jugó junto al delantero Kevin Viveros. El número 9 del Huracán también defendió a La Equidad en 2024.
"Viveros es una gran persona. También me enfrenté a Aguirre muchas veces. También conozco Velasco y Mendoza, por supuesto. Es muy bueno para ti llegar y encontrar gente de tu país en el equipo, que te ayude a adaptarte mucho más rápido", dice Élan Ricardo.
En el último año, el nuevo refuerzo del Athletic fue uno de los aspectos más destacados de La Equidad. Jugó 42 partidos y anotó ocho goles.
Élan Ricardo permaneció en La Equidad hasta principios de 2025, cuando se trasladó al Besiktas, en Turquía.
El volante surgió en la cantera de La Equidad y a nivel profesional logró disputar 49 encuentros, en los cuales anotó nueve goles, dio tres asistencias y acumuló 3.442 minutos. Luego se marchó al Besiktas, club donde no tuvo regularidad y ni siquiera le dieron la oportunidad de jugar.
