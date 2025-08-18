En Brasil están enamorados de los colombianos: llegó de Europa y fue anunciado en su nuevo club

El Athletico Paranaense ha fichado al mediocampista colombiano Élan Ricardo. El jugador de 21 años estuvo en el Besiktas, en Turquía, y firmó un contrato de préstamo con el Rubro-Negro, válido hasta finales de junio de 2026.

"Estoy muy feliz y feliz de llegar a este club que es tan grande. Tengo muchas ganas de mostrar mi potencial en el campo, a la afición y al equipo, y poder aportar", destaca el nuevo número 77 del Huracán.

Tan pronto como se regularice, Élan Ricardo podrá defender al Athletico Paranaense en las disputas del Campeonato Brasileño de la Serie B y la Copa do Brasil.

"Vine preparado. En la pretemporada, en mi anterior club (Besiktas), me preparé muy bien. Estoy aquí dispuesto a trabajar, trabajar duro, porque para jugar tienes que trabajar. Y adaptarse lo más rápido posible al equipo", añadió.

O volante colombiano Élan Ricardo chega do Besiktas para vestir a camisa do nosso Furacão.



Reencuentro con Kevin Viveros

Élan Ricardo nació en Barranquilla, Colombia, y dio sus primeros pasos en el fútbol a la edad de siete años.

A los 11 años, el mediocampista se fue a La Equidad. En el club colombiano, pasó por todos los equipos juveniles y fue convocado a la Selección Colombiana Sub-17. Hizo su debut profesional en 2022.

En La Equidad, el nuevo refuerzo rojinegro jugó junto al delantero Kevin Viveros. El número 9 del Huracán también defendió a La Equidad en 2024.

"Viveros es una gran persona. También me enfrenté a Aguirre muchas veces. También conozco Velasco y Mendoza, por supuesto. Es muy bueno para ti llegar y encontrar gente de tu país en el equipo, que te ayude a adaptarte mucho más rápido", dice Élan Ricardo.

En el último año, el nuevo refuerzo del Athletic fue uno de los aspectos más destacados de La Equidad. Jugó 42 partidos y anotó ocho goles.

Élan Ricardo permaneció en La Equidad hasta principios de 2025, cuando se trasladó al Besiktas, en Turquía.



Los números de Élan Ricardo

El volante surgió en la cantera de La Equidad y a nivel profesional logró disputar 49 encuentros, en los cuales anotó nueve goles, dio tres asistencias y acumuló 3.442 minutos. Luego se marchó al Besiktas, club donde no tuvo regularidad y ni siquiera le dieron la oportunidad de jugar.