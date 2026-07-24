A Álvaro Montero no lo rajaron en su debut con Boca Juniors; esto dijeron del colombiano

Solo lleva un partido bajo los tres palos de Boca Juniors, pero Álvaro Montero ya da de qué hablar en el conjunto ‘xeneize’, en donde hay altas expectativas respecto al colombiano, quien solo el pasado jueves tuvo su debut; nada más y nada menos que en Copa Sudamericana.

El guardameta ‘cafetero’ hizo presencia en el once inicial del ‘azul y oro’, para enfrentar a O’Higgins en el duelo correspondiente a la ida de los ‘Play-Off’ en el certamen continental.

Y es que, a pesar de las pocas acciones que tuvo en ataque el cuadro chileno; Montero supo responder de gran manera cuando lo exigieron, teniendo importantes voladas y atajadas, que le hicieron ganarse los aplausos de la afición en La Bombonera.

Álvaro Montero con Boca Juniors AFP

Pero no solamente de la hinchada, sino que también de la prensa argentina, que le dio una importante calificación, acompañada de buenos comentarios a Montero, con base a lo que fue su debut vistiendo la camiseta de Boca Juniors.



“Álvaro estuvo muy seguro en su debut. Agarró lo poco que le tiraron y tuvo una buena tapada contra Martín Sarrafiore en el primer tiempo”, citó ‘TyC Sports’, medio en el que le dieron un siete de calificación al colombiano, por lo mostrado en la victoria 1-0 contra los chilenos.

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Cabe destacar que el compromiso de vuelta será el próximo jueves 20 de julio, en donde los argentinos buscarán mantener y ampliar la ventaja de la llave en territorio austral, cuando visiten a O’Higgins por el encuentro de vuelta.

Álvaro Montero y su primer partido con Boca

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El guardameta colombiano habló para la transmisión oficial, una vez finalizó el compromiso en La Bombonera. El golero ‘cafetero’ se refirió a sus sensaciones vistiendo la camiseta de Boca Juniors, además de hablar del importante resultado que da amplias posibilidades de avanzar a los octavos de final en la Copa Sudamericana.

“Muy lindo estar en Boca Juniors. Siempre soñé con vivir esto, había estado del otro lado de la moneda y se veía lindo. Ahora hay que seguir creciendo como grupo para disfrutar todo esto con victorias”, indicó de entrada Álvaro Montero, refiriéndose a las veces que enfrentó a, ‘xeneize’, especialmente cuando jugaba en Vélez.

🗣️ÁLVARO MONTERO tras su debut en #Boca:



"Ha pasado todo muy rápido y disfrutando cada momento y con la gente.



Ganar siempre es bueno para mejorar, crecer, ganar confianza, esperamos seguir ganando más seguido". pic.twitter.com/A1SgB1cgZ4 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 24, 2026

Para complementar, el guardameta colombiano habló de lo que fue su negociación con el equipo 'azul y oro', mientras se encontraba en la Copa del Mundo 2026 con Colombia. Álvaro invitó a 'jalar' para el mismo lado y enfocarse en el duelo de vuelta por Copa Sudamericana: “Ha pasado todo muy rápido (su fichaje), disfrutando cada momento que se pueda presentar y con la gente también. Ganar siempre es bueno para mejorar, crecer y ganar confianza. Espero que sigamos ganando seguido”.