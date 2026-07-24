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Gol Caracol  / Así será la nueva camiseta del Barcelona, para la próxima temporada; "persigue la grandeza"

Así será la nueva camiseta del Barcelona, para la próxima temporada; "persigue la grandeza"

El FC Barcelona ya tiene lista su segunda equipación para dar inicio a la temporada 2026-27. Una prenda en colaboración y homenaje con importante y reconocida marca.

Por: EFE
Actualizado: 24 de jul, 2026
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Editado por:  Leonardo Mosquera Moreno
La formación titular del Barcelona contra Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
La formación titular del Barcelona contra Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
AFP

La segunda camiseta del Barça para la campaña 2026-2027, desvelada este viernes, es un homenaje en negro y púrpura a la leyenda de la NBA Kobe Bryant y una colaboración entre Nike y la marca de la fallecida estrella estadounidense.

Es el segundo año de colaboración entre ambos, lo que consolida "una alianza estratégica que sigue profundizando en unos valores compartidos de competitividad, ambición y excelencia", según el club catalán.

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La segunda camiseta se inspira en el universo estético de la marca de la leyenda de la NBA. Combina el negro como base principal con un degradado progresivo hacia el púrpura en la parte inferior de la camiseta, un color estrechamente vinculado a la trayectoria deportiva del ex baloncestista estadounidense, Kobe Bryant.

Además la zamarra tiene detalles dorados que evocan "la búsqueda constante de los grandes retos y de los títulos", mientras que ofrece distintos elementos gráficos que incorporan referencias sutiles a la identidad de la marca Kobe Bryant.

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Entre los detalles más destacados de la prenda se puede llegar a preciar un estampado inspirado en la textura de la piel de serpiente, un escudo del FC Barcelona con acabado iridiscente, el logotipo de Kobe en el pecho y una cita de Kobe Bryant oculta en el interior del cuello: "Leave the game better than you found it" (Deja el juego mejor de como lo encontraste), un mensaje que resume una forma de entender el deporte basada en el compromiso, la superación y el legado.

Entre tanto, los futbolistas encargados de protagonizar la campaña promocional son Aïcha Cámara, Alejandro Balde, Claudia Pina, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Gavi, Kika, Marc Bernal, Patri Guijarro y Pedri. La camiseta esta disponible desde este mismo viernes 24 de junio a un precio entre 195 y 129 euros, lo que equivale a unos 470.000 y 710.000 pesos colombianos, esto teniendo en cuenta que el precio varia según las diferentes versiones.

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