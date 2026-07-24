En Barcelona se acabaron las vacaciones; refuerzo ya tuvo su primer entrenamiento con los 'culés'

El alemán Karim Adeyemi, el último fichaje del FC Barcelona, fue el protagonista del entrenamiento matinal del equipo de Hansi Flick, ya que participó por primera vez en una sesión.

Después de que este pasado jueves fuera presentado, tras cerrar una operación de 22 millones de euros más siete en bonus y procedente del Borussia Dortmund, Adeyemi fue uno de los dieciocho jugadores que se han entrenado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en las afueras de Barcelona.

Por el primer equipo, además del muniqués, se entrenaron Marc André ter Stegen, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort, Roony Bardghji y Ronald Araujo.

Adeyemi is officially in action! 🤝 pic.twitter.com/IDCvnZhEHo — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2026

Además, un buen grupo de jóvenes jugadores del filial y del juvenil, que se han entrenado los últimos días con el primer equipo y que buscan llamar la atención de Flick para tener una oportunidad en la gira de pretemporada que se inicia este lunes.



Esta tarde de viernes, el Barça jugará su primer partido de pretemporada, un encuentro ante el Europa que será a puerta cerrada, sin cámaras.

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El rival es un equipo histórico del fútbol catalán, ahora en Primera RFEF, que jugó en Primera División en las tres primeras temporadas de la misma (1928-1931).

Palabras de Karim Adeyemi en su presentación

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Durante su presentación oficial con el Barcelona, Karim Adeyemi mostró una gran ilusión al asumir este nuevo reto. Confiado en aprender pronto castellano por su facilidad con los idiomas, el atacante expresó su profundo honor por vestir esta camiseta. Además, destacó el impacto de Hansi Flick en su decisión, agradeciendo enormemente una oportunidad que no imaginaba tras una temporada complicada.

FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Karim Adeyemi, firmando contrato hasta 2031 ✍️ 🔴 🔵



Esto fue lo que dijo:



🗣️: Estoy realmente emocionado. Creo que voy a jugar en el club más grande del mundo. Todo el mundo apoya al Barcelona y es un honor para mí estar aquí. Hansi… pic.twitter.com/29M0yRcFo1 — La 12 (@La12129895) July 23, 2026

En el aspecto deportivo, el delantero no escatimó en elogios hacia figuras históricas como Messi y Ronaldinho. Asimismo, mostró gran entusiasmo por asociarse en el campo con Lamine Yamal, a quien considera un futbolista increíble. Adeyemi confía en que sus desmarques desde atrás complementarán a la perfección la capacidad del joven talento para asistir, crear ocasiones y marcar diferencias.