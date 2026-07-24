¿Seguirá Lionel Messi en la Selección Argentina?; compañero suyo dio algunas pistas

Aún siguen dándose noticias relacionadas con grandes estrellas que jugaron el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. De esa forma, una de esas figuras que siempre llama la atención es Lionel Messi, quien el domingo pasado se lamentó y llegó hasta el llanto en la final que perdieron 1-0 con España, quedando sin lograr el bicampeonato del certamen organizado por la FIFA.

Desde ese mismo instante, se han tejido conjeturas relacionadas con su futuro en Argentina, que tampoco tiene clara la continuidad del técnico Lionel Scaloni para las Eliminatorias al Mundial 2030. Sin embargo, en las últimas horas se presentó una declaración de un integrante del seleccionado argentino en la Copa del Mundo de los norteamericanos que llamó la atención y que ya tiene repercusión.

"No queríamos que llegue el final. Creo que él ya había tomado la decisión. Ojalá no sea así, y ojalá siga jugando, pero la decisión es suya... Lo que lo haga feliz nos hará felices a nosotros también", expresó en medio del más reciente partido de Boca Juniors, en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Messi, ni ninguno de sus allegados se han manifestado al respecto y lo único oficial fue una manifestación del jugador del Inter Miami posterior a la final con los españoles, en la que agradeció el apoyo del pueblo de su país con la 'albiceleste'.



Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina. Foto: AFP

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¿Qué pasó con Lionel Messi después de la final del Mundial 2026?

Aunque algunos jugadores de Argentina regresaron a su país en un vuelo dispuesto por los directivos de la AFA, Messi no viajó allí el y martes anterior trascendió que había arribado a la ciudad de Rosario, junto a sus familiares, con el fin de pasar unos días de descanso posteriores al Mundial 2026.

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Así las cosas solamente con el paso de los días se sabrá en realidad qué decisión tomará la 'Pulga', en cuanto a sus participaciones con Argentina a nivel internacional. Es evidente que al seno del equipo nacional cuenta con rspeto y ascendencia impresionante.