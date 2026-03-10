A Dávinson Sánchez lo dejaron con las ganas de celebrar un gol; vea acá el tapadón de Mamardashvili

Galatasaray, que tiene en sus filas a Dávinson Sánchez, recibió este martes en el RAMS Park al Liverpool, por la ida de los octavos de final de la Champions League. El defensor central caucano protagonizó una acción en el área de los 'reds', pero se quedó con las ganas de celebrar.

SIGA EN VIVO EL PARTIDO AQUÍ

La jugada en cuestión se presentó al minuto 23. Gran centro desde la izquierda por parte de Gabriel Sara, y el colombiano se levantó por los aires, conectando de cabeza. El arquero del Liverpool, Giorgi Mamardashvili, se estiró para evitar la anotación del número '6' de los 'leones'.

VEA ACÁ EL VIDEO:

¡Otra más de Mamardashvili! El arquero del Liverpool le sacó el gol a Davinson Sánchez.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/v0I21D9qys — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026