Se calienta Real Madrid vs. Manchester City; "no nos sentimos nunca menos que nadie"

Álvaro Arbeloa aseguró en vísperas del duelo europeo ante el Manchester City que el Real Madrid "no se siente nunca menos que nadie" y, sin dar importancia a las siete bajas que sufre por lesión, defendió que su equipo "siempre es favorito" y saldrá "a ganar", buscando un buen resultado para la vuelta de octavos en el Etihad.

"Si dije que el Real Madrid siempre es favorito es lo que pienso. El Real Madrid no se siente nunca menos que nadie. Da igual las circunstancias y a quién tengamos enfrente. No nos sentimos inferiores a nadie. Conocemos bien al Manchester City, ha sido campeón de Europa hace dos años, lo complicado que ha sido cada vez que nos enfrentamos, pero lo afrontamos con mucha ilusión y los miraremos a los ojos", dijo en rueda de prensa.

Sin jugadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Rodrygo, entre otras bajas de importancia, Arbeloa entregó el liderazgo al brasileño Vinícius Junior.

Publicidad

"Esté quien esté en el campo, mientras esté Vinícius Junior va a ser muy importante. Tenemos bajas de jugadores fundamentales del equipo, algunos de los mejores del mundo y Vinícus está asumiendo muchísima responsabilidad. Es nuestro baluarte ofensivo y necesitamos lo mejor de él si queremos eliminar al Manchester City", afirmó.

Será su primer pulso en el banquillo con un técnico como Pep Guardiola, al que se midió en numerosos clásicos como jugador del Real Madrid y Pep dirigiendo al Barcelona. Le dedicó elogios y advirtió que espera algún invento táctico.

Publicidad

"Siempre tiene una sorpresa preparada, es un entrenador que por mucho que veas a sus equipos, en un partido de este tipo te prepara algo diferente. Tienes que pensar en muchas de las variantes que puedes hacer. Me sorprendería mucho que no haga algún cambio en la estructura del City, pero uno tiene que estar preparado cuando se enfrenta a un entrenador como Pep porque siempre le da muchas vueltas a sus planteamientos", valoró.

"Me motiva jugar una eliminatoria de Champions como la que tenemos. Es una gran motivación para todos aunque se repita mucho este enfrentamiento que se esta convirtiendo en un clásico. Como entrenador enfrentarme a uno de los mejores del mundo es motivante. Va a ser una gran experiencia", reconoció.

Vinícius Júnior se lamenta por su gol anulado con Real Madrid vs. Athletic Bilbao, en La Liga AFP

Sin desvelar sus planes, Arbeloa aseguró que saldrán "a ganar" e intentó lanzar mensajes con la confianza de lograr un buen resultado antes de visitar Mánchester el próximo martes.

"Tendremos que marcar a muchos jugadores porque son todos muy buenos. Es un equipo que tiene muchas individualidades pero saben rendir muy bien como equipo, tienen las ideas muy claras, se conocen a la perfección. Es un partido para estar muy concentrado porque cada detalle es fundamental. Estamos con confianza, preparados y con muchas ganas de que llegue", reconoció.

Publicidad

Recupera el técnico madridista a Eduardo Camavinga tras "una infección de muelas que le tuvo varios días sin comer", y puso en valor la respuesta que le están dando los jugadores de cantera, de los que está tirando ante tantas lesiones.

"En Vigo los canteranos demostraron que no les tiembla el pulso, todos aportaron mucho. Thiago hizo un partidazo, César Palacios le dio otra cara al equipo y Manuel Ángel fue clave con su robo de balón. No es fácil confiar en la cantera donde están los mejores del mundo, pero confío en que van aportar y la gente se siente identificada con la lucha, el corazón y la pasión que le ponen", sentenció.