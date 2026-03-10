Noticia de última hora sobre Kilyan Mbappé y su lesión, retumba en Real Madrid

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, alimentó la esperanza del madridismo de poder contar con el francés Kylian Mbappé en el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium, al asegurar que espera su regreso "muy pronto".

Aunque el técnico madridista sigue sin poner una fecha al regreso de Mbappé, que se perderá ante el Manchester City en la ida en el Santiago Bernabéu su cuarto partido consecutivo por un esguince de rodilla, valoró su buena evolución tras una semana de recuperación en París.

"Está mucho mejor, hay que ir día a día viendo como evoluciona. Ha sido una semana muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones y cada día está mejor. Esperamos verle de vuelta muy pronto", manifestó Arbeloa.

El francés ha estado por fuera de la cancha cerca de tres semanas, es decir casi un mes. Esto se debe a un esguince que el jugador presentó en su rodilla izquierda, lo que como consecuencia le dejo al delantero estar por fuera de las canchas y perderse partidos importantes para su equipo.



Uno de ellos y el más reciente es la victoria del equipo 'merengue' ante el Celta de Vigo. Donde los dirigidos por Álvaro Arbeloa ganaron 2-1 como visitantes en el Estadio Abanca Balaídos. Con esté resultado, el equipo 'blanco' se ubica en la segunda posición de La Liga española con 63 puntos, con cuarto puntos después que e F.C Barcelona.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid AFP

De igual manera, se espera la reincorporación de los otros siete jugadores que están por fuera de la cancha. Dentro de ellos se encuentran: Militão, Bellingham, Alaba, Carreras, Martínez, valdepeñas y Mastantuono. Entre tanto, el jugador brasilero Rodrygo, estría por fuera de las canchas hasta el 2027 luego de ser operado de su rotura de ligamento cruzado.

El técnico aclaró sus palabras tras el triunfo liguero en Balaídos, cuando agradeció el esfuerzo de los jugadores que ganaron el partido con diez bajas y reconoció que su alegría "por los que han querido venir", no era un mensaje crítico para aquellos que no viajaron a Balaídos por molestias o sanción.

"Cuando uno dice que está muy contento por los que han querido venir es por los que ha querido venir. Quería poner en valor a los que hicieron un esfuerzo sin estar en condiciones para ir a Vigo, que fueron varios jugadores los que lucharon, salieron al campo y rindieron. Es todos lo que dije, la interpretación es vuestra. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quisiera venir", zanjó.