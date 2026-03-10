Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Javier Suárez es un jugador de primer nivel, difícil de batir; hay que tener cuidado"

"Luis Javier Suárez es un jugador de primer nivel, difícil de batir; hay que tener cuidado"

Desde el Bodo analizaron el presente goleador de Luis Javier Suárez, en la antesala del juego de Champions League. El 'primer round' de los octavos de final contra Sporting será este miércoles.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez es figura del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez es figura del Sporting Lisboa.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad