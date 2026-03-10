"Luis Javier Suárez es un jugador de primer nivel, difícil de batir; hay que tener cuidado"

Bodo/Glimt, es sin duda, el equipo revelación en los octavos de final de la Champions League. El conjunto noruego avanzó a esta instancia por la fase de los 'play-offs', dejando al vigente subcampeón, Inter de Milán, en el camino. Ahora, su siguiente obstáculo es Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez; en los 'rayos' saben del poder goleador del samario.

En la antesala del 'primer round' en el Aspmyra Stadion, al director técnico del Bodo le consultaron por el colombiano y dejó un claro mensaje para sus jugadores; hay que tener cuidado.

¿Qué dijeron desde el Bodo sobre el poder goleador de Luis Javier Suárez?

En ese orden de ideas, el DT de los 'rayos', Kjetil Knutsen, compareció en rueda de prensa y allí fue preguntando por el delantero de nuestro país, catalogándole como un jugador de primer nivel.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. Getty

"Es uno de los mejores jugadores del Sporting, un jugador de primer nivel, difícil de batir. Debemos tener cuidado con él porque es inteligente y tiene olfato goleador", avisó el timonel del Bodo en su charla con los medios de comunicación, este martes. Sin embargo, a continuación indicó: "Pero no hablamos de individualidades, sino de cómo podemos defender y atacar contra un muy buen equipo".



Ese presente goleador del oriundo de Santa Marta lo hizo merecedor en la previa de una nueva distinción y de las que todos hablan en Portugal; Suárez Charris es el hombre de moda en el balompié lusitano; sus números son realmente extraordinarios.



Otras declaraciones del DT del Bodo:

- Enfrentar al Sporting Lisboa

"Siempre hay nuevos retos cuando juegas contra equipos nuevos. En primer lugar, el Sporting es un buen equipo, un equipo típicamente ofensivo que juega con riesgo y busca espacios amplios… Así que tenemos que ser muy buenos para no abrir esos espacios. Y creo que ellos también jugarán pensando en el resultado; creo que cuando ataquen también estarán bien equilibrados. Sabemos que vamos a jugar contra un equipo de primer nivel".

Por su parte, Nikita Haikin, arquero del Bodo/Glimt, también generó su concepto sobre el Sporting Lisboa. Esperan hacer respetar su localía y generar renta para la vuelta en el José Alvalade la próxima semana.

"Son un equipo muy interesante, que juega un fútbol moderno, con una formación 4-2-3-1, con transiciones rápidas y jugadores de gran calidad técnica, como es típico de los portugueses. Será complicado, una verdadera prueba para nosotros", expresó el golero de los 'rayos' en su charla con los medios de comunicación.