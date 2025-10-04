A Dávinson Sánchez lo expulsaron en Turquía; jugada polémica en Galatasaray 1-1 Besiktas

En la Liga de Turquía se dio un atractivo y duro partido entre Galatasaray y Besiktas, este sábado, en el que el colombiano Dávinson Sánchez fue noticia, pero esta vez no por una buena actuación, sino por ser expulsado.

Al minuto 34 el zaguero central iba detrás de Rafa Silva, quien iba mano a mano contra el arquero rival, pero un leve toque del de nuestro país lo hizo caer.

El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Dávinson Sánchez, por evitar una situación manifiesta de gol para el Besiktas, en un momento en el que ya iban perdiendo 1-0 con gol de Tammy Abraham, al 12’.

Afortunadamente el experimentado mediocampista Ilkay Gundogan logró el empate 1-1 para Galatasaray, al minuto 55, y así repartir puntos en el duelo de la Liga de Turquía.



Así fue la expulsión de Dávinson Sánchez, en Galatasaray 1-1 Besiktas:

Davinson Sanchez’in kırmızı kart gördüğü pozisyon 🔴



🤔 Sizce karar doğru mu?

Galatasaray - Beşiktaş #GSvBJK



pic.twitter.com/Jv2kqtHcQG — Cimbom Forza (@cimbomforzatr) October 4, 2025