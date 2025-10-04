Síguenos en::
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Dávinson Sánchez lo expulsaron en Turquía; jugada polémica en Galatasaray 1-1 Besiktas

A Dávinson Sánchez lo expulsaron en Turquía; jugada polémica en Galatasaray 1-1 Besiktas

Este sábado el defensa colombiano Dávinson Sánchez vio la tarjeta roja al minuto 34 del partido, aunque al final su equipo logró rescatar un empate.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2025
Dávinson Sánchez, defensor colombiano del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor colombiano del Galatasaray.
Instagram oficial del Galatasaray

