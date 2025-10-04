Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior

Impresionante partido de Luis Díaz con Bayern Múnich; dos goles y asistencia en 3-0 sobre Eintracht

Este sábado el colombiano Luis Díaz se consolidó como la figura de la noche en Alemania, marcando un doblete y dando una asistencia en el triunfo del Bayern en Bundesliga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2025
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra un gol más con el Bayern Múnich
Bayern Múnich Oficial

