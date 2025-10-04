Impresionante partido de Luis Díaz con Bayern Múnich; dos goles y asistencia en 3-0 sobre Eintracht

Bayern Múnich goleó 3-0 al Eintracht Frankfurt este domingo en la fecha 6 de la Bundesliga, con un inspirado Luis Díaz, que dijo presente con dos golazos y una asistencia para Harry Kane, que lo dejó como la figura de la noche en Alemania.



Vea acá los goles de Luis Díaz en Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich:

¡BAYERN LO GANA DESDE EL VESTUARIO DE LA MANO DE LUCHO! El colombiano abrió el marcador ante Frankfurt a los 15 SEGUNDOS en los primeros compases del juego...



¡DOBLETE DE LUCHO! Díaz coronó una gran contra y Bayern ya golea 3-0 a Frankfurt



Vea acá la asistencia de Luis Díaz en Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich:

¡SIEMPRE HARRY! Golazo cruzado de Kane para el 2-0 de Bayern Munich sobre Frankfurt



Con esto el colombiano llegó a 5 anotaciones en apenas 6 partidos con el equipo bávaro en la liga alemana, sumado al que hizo en la final de la Supercopa, que sigue demostrando su buen comienzo con el cuadro teutón, que apostó por él y pagó 70 millones de euros al Liverpool.



Además, sumado al gran presente de Luis Díaz, Harry Kane y compañía, el Bayern Múnich está invicto en lo que va de temporada, sumando su participación en Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania y Champions League.

En el campeonato alemán los dirigidos por Vincent Kompany marchan primeros de la tabla de posiciones, con 18 puntos, cuatro más que el Borussia Dortmund que es su escolta.



Así fue la victoria del Bayern Múnich sobre Eintracht Frankfurt

El Bayern se fue en ventaja a los 14 segundos con el primer tanto de Luis Díaz. Tras el saque inicial, Manuel Neuer metió un balón largo, Harry Kane prolongó de cabeza buscando a Sascha Boey y la defensa del Eintracht ganó la pelota, pero el rebote le quedó a Serge Gnabry, cuyo centró al segundo poste lo aprovechó el colombiano para definir sin problemas.

Tras el gol tempranero vino una fase en la que el Eintracht tomó la iniciativa. El Bayern se replegó bastante, aunque tuvo en el 9 una gran ocasión cuando un defensa del Eintracht desvió contra el larguero un centro de Michael Olise que buscaba a Harry Kane.

En el 14 el esfuerzo del Eintracht pareció dar frutos cuando Bahoya marcó desde fuera del área tras un gran disparo desde fuera del área, pero el gol fue anulado por el árbitro Daniel Siebert tras consultar las imágenes del VAR y comprobar que Doan había tocado el balón con la mano en la jugada previa.

Luis Díaz celebrando su segundo gol frente al Eintracht Frankfurt AFP

Sin embargo, el gol anulado pareció generar una reacción del Bayern que empezó a preocuparse más por la posesión para mantener al Eintracht lejos de su portería.

El segundo gol del Bayern llegó en el minuto 28 en una jugada iniciada por Joshua Kimmich con un pase que Luis Díaz recibió en la media luna y la tocó en corto para que Kane marcara con un remate cruzado.

Después el Bayern, aunque no creó más ocasiones en lo que quedaba de la primera parte, permitió muy poco al Eintracht y tuvo un claro control.

En el segundo tiempo el control bávaro aumentó y llegaron buenas posibilidades para el tercero. Gnabry estuvo cerca en el 50 y el 54, y en el 55 un remate de Kane pegó en un poste.

El control era casi total y en el 84 Luis Díaz sentenció, curiosamente en una jugada de contragolpe, con un remate de zurda al primer poste a pase de Raphael Guerreiro

La victoria le permite al Bayern ganar más ventaja frente a sus perseguidores y ya tiene al Borussia Dortmund, que es segundo, cuatro puntos por debajo. Del tercero, el RB Leipzig, lo separan ahora cinco puntos.