Atentos en Selección Colombia: Bologna reveló la lesión y tiempo de 'baja' de Jhon Lucumí

En la más reciente fecha de la Serie A, Bologna sacó un valioso empate 1-1 contra el Como, sin embargo, no todo fueron buenas noticias por la lesión que sufrió el colombiano Jhon Lucumí, quien tuvo que ser sustituido en el entretiempo. Este lunes, luego de ser sometido a examenes, el conjunto italiano reveló la lesión y el tiempo que estará por fuera de las canchas.

De entrada, el club dio parte sobre las actividades de la jornada del primer día de la semana. "Los rossoblù volvieron a entrenar hoy (lunes) en el Centro de Entrenamiento Niccolò Galli, tres días antes del partido en Verona. Los jugadores que jugaron más minutos contra Como completaron una sesión de recuperación, mientras que el resto de la plantilla realizó ejercicios técnico-tácticos y un partido de entrenamiento", informaron.

Acto seguido, actualizaron sobre el departamento médico y allí sobresalió el nombre del defensor colombiano. "Lukasz Skorupski entrenó con el grupo, mientras que Federico Bernardeschi siguió un programa de entrenamiento personalizado. Las pruebas realizadas a Jhon Lucumí han revelado una distensión leve en el isquiotibial derecho, con un tiempo de recuperación esperado de tres a cuatro semanas", agregaron.

Con esa información preliminar, Lucumí no estaría contra Fiorentina, Celtic, Genoa, Maccabi Tel Aviv, Milan, Lazio y Parma. Su regreso sería el 15 de febrero frente al Torino.



Jhon Lucumí se lesionó en Como vs. Bolonia por la Serie A. Foto captura de video de pantalla

Así fue Como 1-1 Bologna

Un gol al inicio del segundo tiempo para el Bolonia de Nicolo Cambiaghi, después expulsado a la hora de partido con tarjeta roja directa, puso contra las cuerdas al Como, que esquivó la derrota en el último 94 con un golazo de Martín Baturina en la competencia por las plazas europeas (1-1).

El futbolista croata conectó el derechazo del 1-1 a la escuadra, en los últimos instantes, para rescatar un punto para el conjunto dirigido por Cesc Fábregas, que rompió una racha de tres victorias seguidas y sigue sexto, con siete puntos de renta sobre el Bolonia, que encadena ya siete jornadas sin ganar.

La ofensiva de todo el segundo tiempo del Como, con un remate al poste incluido de Nico Paz, logró cambiar la derrota por el empate agónico de Baturina.