JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior / Atentos en Selección Colombia: Bologna reveló la lesión y tiempo de 'baja' de Jhon Lucumí

Atentos en Selección Colombia: Bologna reveló la lesión y tiempo de 'baja' de Jhon Lucumí

En un comunicado, Bologna confirmó cuál es el estado de salud del colombiano Jhon Lucumí, tras la molestia física que presentó en el más reciente partido de Serie A contra el Como.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de ene, 2026
Jhon Lucumí en Como vs. Bologna.
Jhon Lucumí en Como vs. Bologna.
Getty Images.

