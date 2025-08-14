"El paso de Falcao García en Millonarios no es poca cosa; fue de los mejores del mundo"

Uno de los nombres más recordados por la hinchada de Millonarios, protagonista de la histórica estrella '14', es el futbolista uruguayo José Luis 'Gato' Tancredi. Aunque hoy ya no se encuentra en activo, Tancredi sigue ligado al fútbol y recordó con cariño su paso por el club, además de hablar sobre el presente de los 'embajadores'.

En entrevista con Gol Caracol, el exjugador 'charrúa' rememoró su etapa con el club 'albiazul' y aunque reveló que no es fácil seguir al equipo desde su país natal, no duda en afirmar que sigue de cerca los acontecimientos y el rendimiento del club.

"Es complicado ver fútbol colombiano en Uruguay, pero yo sigo muy pendiente de Millonarios. Falcao fue muy importante, un jugador top y representativo del país. Fue un lujo para el fútbol colombiano verlo en Europa. Cuando regresa a su país, es lógico que su vuelta mueva muchas cosas, tanto dentro como fuera del país. Es una lástima que haya tenido que irse, pero tener a Falcao en tu equipo no es poca cosa, así lo digan, fue de los mejores jugadores de los últimos años en el mundo", inició diciendo el 'gato'.

- ¿Qué recuerdos guarda de su etapa en Millonarios?

"Millonarios es un equipo muy grande, para bien o para mal. Hay jugadores que llegan con mucho renombre y no les va bien, o aquellos que tal vez no llegaban con tanta expectativa y logran alcanzar un nivel que los posiciona para otros equipos, solo por haber jugado en Millonarios. Lo que más me impresionó fue la sensación de ser visitante o local. La hinchada se hace sentir de manera impresionante, se nota mucho. Quedar en la historia de ese club es algo que marca y queda en el recuerdo, y la gente también te lo hace saber constantemente".

- ¿Qué le falta a Millonarios para volver a ser protagonista en torneos internacionales?

"Es algo relativo, no todos pueden afrontar las competencias de la misma manera. Para mí, como tal el jugador colombiano es muy capaz, son atletas, físicamente tienen muchas ventajas sobre el resto. Creo que lo que falta a veces a 'Millos' y el futbolista colombiano de pronto es mentalidad o confianza, el creerse más capaces... En cuanto a los entrenadores colombianos, les ha ido muy bien en el exterior. Creo que cuando llegan a otros países, inyectan algo de sus costumbres y raíces, lo que los diferencia y les da un toque único. Sin embargo, adaptarse a otro contexto puede ser difícil".

- ¿A qué se dedica hoy José Tancredi?

"Me retiré en diciembre de 2023 y, de inmediato, me convertí en asistente de un equipo de Primera División aquí en Uruguay. Luego pasé a las formativas B y, posteriormente, al Sub-17. Estoy aprendiendo, haciendo lo que me gusta, cambiando y adaptándome a la forma de trabajo del grupo. Es algo muy interesante y una de las decisiones que me impulsó a retirarme, ya que me apasionaba la idea de comenzar a dirigir".