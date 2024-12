Juan Fernando Quintero se confesó y habló de la enfermedad de su pareja: "Es un milagro"

Juan Fernando Quintero ‘rompió’ el silencio y se refirió a la enfermedad de su esposa, Johana Osorio, quien fue motivo de sus frecuentes viajes a Colombia durante este año, mientras jugaba para Racing de Argentina.

En charla con ‘La Nación’, el futbolista colombiano se refirió a este delicado tema, que fue motivo de especulación en muchas oportunidades. No obstante, relatando toda la compleja situación y angustia que vivieron como familia, el paisa se confesó.

“Si me preguntas sobre la trascendencia de donar sangre, la verdad que es mucha. Es muy importante, tal vez no vemos la magnitud, yo me emociono. A mi esposa la salvaron las plaquetas; que la gente sepa y entienda que donar sangre es muy importante, se puede salvar a mucha gente y ayudar a muchísimas familias. Fueron más de mil personas a donar sangre, con una cadena de oración inmensa”, indicó de entrada Juan Fernando Quintero.

Sumado a eso, el actual futbolista de Racing dio revelador testimonio, afirmando que al final que pudieron salvar a su pareja, debido a todos los tratamientos recibidos y ayudas de los donantes: “Ahora ya lo puedo decir con naturalidad, mi señora es un milagro de la vida podemos contarlo. Que hoy pueda estar con nosotros es muy bonito, porque en un momento todo fue incertidumbre, tristeza y soledad. No sabíamos qué iba a pasar. Fue un año muy difícil por esta situación, pero lo sacamos adelante también gracias a la conexión con Dios, con el ser supremo”.

“Ella está bendecida, con nosotros. Cada seis meses tenemos controles y va a ser así por el resto de la vida”, agregó Quintero, sobre su pareja Johana Osorio.