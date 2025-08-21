Publicidad

Egan Bernal ya 'mete miedo' en la Vuelta a España: recibió importante distinción

Egan Bernal ya 'mete miedo' en la Vuelta a España: recibió importante distinción

Del sábado 23 de agosto al domingo 14 de septiembre, se corre la última grande de ciclismo del año y el colombiano, Egan Bernal, ya da de qué hablar.

Egan Bernal, ciclista colombiano, será el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 21, 2025 06:35 a. m.