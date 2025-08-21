Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Confirmado el número de heridos y detenidos, tras disturbios en Independiente vs. U. de Chile

Confirmado el número de heridos y detenidos, tras disturbios en Independiente vs. U. de Chile

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, disputado en el estadio de Independiente de Avellaneda, terminó en un caos total.

Aficionados de Independiente se enfrentaron contra seguidores de la U. de Chile, por la Copa Sudamericana 2025
Aficionados de Independiente se enfrentaron contra seguidores de la U. de Chile, por la Copa Sudamericana 2025
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 21, 2025 07:26 a. m.