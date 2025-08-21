Publicidad

Gol Caracol  / Nuevos detalles del caos entre hinchas de Independiente y U. de Chile, por Copa Sudamericana

Lo que se esperaba que fuera una fiesta en el estadio de Independiente, terminó en una batalla campal, de la cual, con el paso de las horas, se han conocido más informes.

Disturbios entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, en la Copa Sudamericana
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 21, 2025 07:29 a. m.