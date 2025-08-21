Publicidad

Avellaneda, otra batalla campal de hinchas chilenos en torneos internacionales

Los octavos de final de la Copa Sudamericana se vieron empañados por una batalla campal protagonizada por aficionados de Independiente y Universidad de Chile, que dejó varios heridos.

Independiente vs. U de Chile por Copa Sudamericana
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 21, 2025 06:56 a. m.